Fallece Glenda Jackson, actriz ganadora de dos premios Oscar

Nacida en 1936 en Birkenhead, Inglaterra, Jackson es una de las pocas actrices en ganar lo que se considera la Triple Corona de la actuación, tras haber recibido dos premios Oscar [cine], tres premios Emmy TV y un premio Tony Teatro. Por su contribución a las artes, la reina Isabel II le concedió el título de Comendadora de la Orden del Imperio Británico, en 1978.

El momento estelar de la carrera de Jackson fue en la década de 1970, cuando obtuvo en dos ocasiones el premio Oscar a mejor actriz, por las películas “Women in Love” (1970) y “A Touch of Class” (1973). Su trabajo también fue elogiado en los largometrajes “Sunday Bloody Sunday” (1971), “Mary, Queen of Scots” (1971) y “Hedda” (1975), entre otros.

Quizás el papel por el que todavía es recordada es el de la reina Isabel I de Inglaterra, ya que su interpretación del personaje en la serie “Elizabeth R” (1971) le granjeó dos premios Emmy en la televisión estadounidense.

Graduada en la Real Academia de Arte Dramático en Reino Unido, Jackson tuvo una larga carrera como actriz, debutando en Broadway en la obra “Marat/Sade” (1966) y ofreciendo su última actuación en 2021, en la película “Mothering Sunday” (2021).

Su último premio lo obtuvo en 2019, en la película televisiva “Elizabeth is Missing”, que marcó su regreso a la pantalla tras un retiro de 17 años. Con este papel obtuvo el Bafta a mejor actriz.

De igual importancia que su trayectoria como actriz, Jackson desarrolló una importante labor política, que la llevó a retirarse de la actuación entre 1992 y 2015. Durante ese tiempo, fue elegida diputada del Partido Laborista por Hampstead y Highgate en las elecciones generales de 1992. Su momento más destacado fue el haber sido ministra de Transporte, de 1997 a 1999, bajo el Gobierno de Tony Blair.