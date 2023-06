ALas845: Carlos Velásquez Monge, candidato a diputado por Listado Nacional

En el programa de análisis de #ALas845, el candidato a diputado por Listado Nacional y secretario del Partido Republicano, Carlos Velásquez Monge, presentó parte de sus propuestas de esa agrupación para el Legislativo.

El candidato, ex titular del Mides, indicó que ve inviable que otros aspirantes ofrezcan el cierre de la cartera de Desarrollo, por la cantidad de sindicatos que lo imposibilitarían.

“Me opongo a que se cierre el Mides. Tiene 12 sindicatos y sería imposible ponerse de acuerdo con todos para el cierre. El Mides no debería de ejecutar ni un solo programa. Otros ministerios deberían de ejecutar. El Mides debería de analizar los programas sociales para que la pobreza reduzca”, dijo.

Entre las propuestas de su partido, el aspirante se centró en la seguridad y en reestructurar Aeronáutica Civil, entidad de la que fue director.

“Proponemos en seguridad, una ley temporal donde el Ejército puede tomar control temporal de las cárceles. Debe existir una ley de clasificación de reos, para poder reinsertar a la sociedad. En desarrollo económico, proponemos mejorar el sistema aeroportuario. Aeronáutica Civil colapsó. No recibe presupuesto directo sino que se nutre de recolectar en lo que pueda. Fondos privativos, de los impuestos que les cobran a los turistas”, explicó.

El candidato no dejó de ser cuestionado por su estatus legal, al haber sido señalado por el MP en un proceso. Según dijo, se trató de un caso armado luego que no quiso entregar documentación para supuestamente derrocar al entonces presidente Jimmy Morales.

“El proceso en mi contra nace en 2017. Oscar Schaad y Thelma Aldana llegan a Aeronáutica y piden información. Les digo que no puedo darles la información porque hay personas que tienen derecho de antejuicio. Luego un juez le certificó lo conducente a ellos. Había un plan orquestado para derrocar a Jimmy Morales. Querían usar la información de Aeronáutica para esto. Stuardo Campo luego, me relacionó con un caso de compra de bandas transportadoras de Q78 mil, un caso que yo denuncié pero que le dieron vuelta. Me dijeron que era peculado por sustracción porque sustraje dinero”, señaló.

Monge zanjó la cuestión al asegurar que el caso en su contra fue sobreseído.

Sobre la creación del Partido Republicano, el candidato adujo que no tienen postulaciones en todos los departamentos, pues “no hallaron personas idóneas”. Además resaltó la figura del presidenciable Rafael Espada.

“Rafael Espada tiene la capacidad ya demostrada. No tiene ni tuvo un proceso abierto. El doctor fue quien denunció el caso del Transurbano. La política no la pueden hacer personas, si no se involucran. Hay políticos de distintos gobiernos, porque la participación ciudadana es muy corta. Otros no se quieren meter para guardar su nombre. Es un reto para que los jóvenes se involucren”, indicó.

Monge no descartó en el futuro una candidatura para el Ejecutivo, si “las bases lo deciden”.

Vea la entrevista completa: