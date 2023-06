Jaime Martínez Lohayza oficialmente fuera de las elecciones

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron la última apelación presentada por el partido Valor y el ex diputado Jaime Martinez Lohayza, con lo cual dejan en firme la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no otorgar amparo y como consecuencia dejar fuera de la elección de forma oficial al ex parlamentario.

En este caso, Martínez Lohayza pretendía postularse como candidato a alcalde de Jutiapa, sin embargo, la corte estimó que este no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 113, ya que sobre este pesa una condena de 5 años de prisión por el delito de tráfico de influencias dentro del caso Lavado y Política la cual causó firmeza recientemente, por lo que no es idóneo para ser candidato.

Ante tal situación, Martínez oficialmente queda fuera del proceso electoral, confirmando asi a los candidatos que buscan llegar a la silla edil de la cabecera departamental de Jutiapa el próximo 25 de junio.

Por: Sergio Osegueda