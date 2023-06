Ciudadana denuncia que le entregaron una papeleta marcada

En el Instituto Fray Francisco Jiménez que se encuentra ubicado en Santa Cruz del Quiché, se suscitó un incidente donde una mujer denunció que se le fue entregada una papeleta la cuál estaba previamente marcada. La mujer cuenta que posterior a que marcó la casilla con los candidatos de su elección, se percató que la boleta ya contaba con una marca en otro binomio presidencial. Luego de esto fue a la mesa electoral para comentar lo sucedido y la enviaron a hablar con la presidenta de la mesa.

La autoridad de dicha mesa le expresó que eso no era posible, debido a que ellos entregan las papeletas sin marcar, y que la señora tuvo que haberse dado cuenta que se encontraba marcada previo a realizar alguna otra acción. La mujer insistió en que ella no se percató hasta después de que había marcado a los candidatos de su elección debido a que le entregaron la papeleta doblada. La presidenta de la mesa insistió en que eso no era posible. La mujer insistió en preguntar si se podía hacer algo, pero no recibió respuesta alguna.

La mujer expresó ante los medios de comunicación que a pesar de que se ha acercado a la mesa electoral no ha recibido una respuesta clara de como resolver el problema y teme que si se queda así, su voto estará perdido. El incidente se dio en la mesa electoral no. 16,743 del Instituto Fray Francisco Jiménez de Santa Cruz del Quiché.