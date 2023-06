Estos son los candidatos que no lograron una curul en el Congreso

Los listados de candidatos a diputados al congreso de la república propuestos por más de 28 agrupaciones políticas aglutinaron a màs 3 mil interesados en ocupar un puesto en el organismo Legislativo, sin embargo no todos lograron la simpatía de la población para así obtener su anhelada curul.

Los primeros en intentar llegar una vez màs al congreso a sido Roberto Villate, Fernando Linares Beltranena y Aracely Chavarria, quienes en el pasado fueron diputados, pero en la anterior legislatura no lograron ingresar, por lo que esta vez lo intentaron pero los votos no fueron suficintes.

Otros que intentaron llegar, han sido los miembros de la familia ex presidencial, Jimmy Morales y José Manuel Morales quienes buscaban llegar al congreso, pero no solo no alcanzaron los votos para llegar al congreso, sino tampoco su agrupación obtuvo los votos necesarios para subsistir, por lo que al oficializar los datos, el Tribunal Supremo Electoral, puede dar de baja dicha agrupación política que nacio hace 3 procesos electorales.

Otra familia que intento llegar, fueron los hermanos Baldizón, Jorge y Manuel respectivamente quienes buscaban llegar por listado nacional y distrito Petèn, sin embargo la agrupación no alcanzó los votos necesarios para que estos pudieran seguir los pasos de su padre Manuel Baldizón y formaran parte del legislativo.

Si se habla de Aracely Chavarria, también es de mencionar que su hija María José Recinos, quien se postulaba por la casilla 2 en el departamento de Santa Rosa, tampoco logro la aprobación de los pobladores, y se le suma que su esposa y padre de Recinos, Rubelio Recinos, tampoco logro la reelección en el municipio de Barberena, por lo que dicha familia queda fuera del ámbito político.

A pesar de los constantes videos virales y un escandalo en una discoteca, Jhonny Ayala, tampoco alcanzó la simpatía de los votantes y quedó fuera.

Dos ex ministros que buscaban llegar a las curules tampoco lo lograron, el primero Enrique Degenhart, ex ministro de gobernación y Eduardo Arevalo Lacs, ex ministro de defensa.

Por ultimo otro personaje que buscaba llegar al congreso, ha sido el dirigente campesino Daniel Pascual, quien tampoco logró la cantidad de votos necesaria para ingresar al parlamento guatemalteco.