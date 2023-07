Chinautla espera decisión del TSE

La Junta Electoral Departamental de Guatemala emitió un comunicado respecto a los disturbios que se registraron en Chinautla luego de las elecciones generales del domingo 25 de junio.

Según el pronunciamiento de las autoridades electorales, se pide a la población de Chinautla que se resuelva a través del diálogo cualquier inconformidad que exista, acerca de los resultados de las votaciones para lograr una solución pacífica.

Tras los incidentes las autoridades recordaron a la población que existen vías legales como la impugnación de votos para poder solventar los conflictos. La Junta electoral en este sentido a dado su reciente postura de lo ocurrido. En el caso se habla de una posible inconsistencia por tachones registrados en las respectivas actas durante el proceso.

En contexto se habla que los pobladores acusan a la candidata del partido oficial Vamos de haber hecho fraude y ese fue el detonante para que frente a la comuna de Chinautla se suscitaran las manifestaciones.

En este escenario, hasta el momento no se han presentado impugnaciones, además de existir una versión por parte de la Junta Electoral Departamental de Guatemala en cuanto si habrá o no un reconteo de votos que según la ley no es posible.

En la última actualización de los resultados electorales, a las 14.45 horas de este 26 de junio, Del Cid Medrano encabeza la votación con 7 mil 469 votos que se traduce en un 18.97%, seguido por la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, con 6 mil 928 un 17.60% y Humanista, con 6 mil 342 que en porcentaje es un 16.11%. Estos resultados corresponden al 85% de actas procesadas, es decir 180 de 210.

Se hablo si será posible una nueva elección en Chinautla a lo que las autoridades refieren que no lo ven factible.

Ante lo sucedido, el juzgado de Chinautla celebró audiencia de ocho personas que fueron capturadas en la manifestación, siete hombres y una mujer, a cada uno se le impuso una caución de 400 quetzales por faltas contra el orden público.

El día de los disturbios, los pobladores señalaban a la candidata de haber hecho fraude y por eso protestaban frente a la comuna de Chinautla.

Redacción: Renato Martínez