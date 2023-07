River visita a Barracas Central y Boca recibe a Sarmiento de Junín

A solo 6 fechas del final del certamen, River Plate se mantiene firme como el puntero de la competencia. Es que el millonario le ha sacado 10 puntos de ventaja a Talleres de Córdoba, su inmediato perseguidor. En tanto que Boca anda a los tumbos, con un rendimiento bajo que lo ubica en la mitad de la tabla de posiciones.

River, la locomotora del campeonato

El equipo de Martín Demichelis se encargó el último martes de cerrar la fase en el Grupo D de la Copa Libertadores con una actuación sólida. Le ganó a The Strongest de Bolivia 2-0, con goles de Miguel Borja y Rodrigo Aliendro. Finalizó con 10 unidades, en la segunda ubicación detrás de Fluminense, que por diferencia de goles terminó primero.

Este sábado el Millonario será visitante ante Barracas Central en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia, nombrado así en homenaje al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien fue un dirigente reconocido del club. El encuentro se disputará a las 2 p.m., hora de Miami, y en caso de conseguir los tres puntos, la coronación quedará al alcance de la mano.

Para este duelo, es posible que Demichelis apele al mantra futbolístico “el equipo que gana no se toca”. El DT podrá contar con los mismos titulares que el martes comenzaron jugando en el estadio Más Monumental por el certamen continental. Robert Rojas, en la defensa, y Enzo Perez, en el mediocampo, no finalizaron el encuentro por sufrir traumatismos, aunque se entrenaron con normalidad en la semana y, al parecer, no tendrían inconvenientes para ser de la partida.

En este caso, el ’11’ titular del equipo de la banda roja puede quedar compuesto por Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

El millonario, totaliza 50 puntos, producto de 16 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Cosechó el 79% de los puntos.

Enfrente estará el Barracas Central que alterna un oscilante andar en su cosecha de partidos y de producciones. Frente a los denominados equipos grandes, como Independiente y Racing logró sendas igualdades, ante San Lorenzo obtuvo una victoria y fue derrotado por Boca Juniors.

La escuadra conducida por Sergio Rondida suele ser un equipo de mucho ímpetu y entrega en partidos de mucha resonancia como lo será el de este sábado ante River Plate. Las dimensiones más pequeñas de su estadio, y el estímulo de jugar ante el mejor equipo del campeonato, preanuncia un duelo de alta vibración entre Barracas Central y River Plate.

Datos del partido

Fecha: 22 Liga Profesional

Día: sábado 1 de Julio

Horario: 2 p.m. (Miami) – 3 p.m. (Argentina) – 1 p.m. (Bogotá) – 12 p.m. (Ciudad de México)

Estadio: Claudio Chiqui Tapia

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Para ver desde Argentina

TV: ESPN Premium

Cablevisión Flow: ESPN Premium – canal 123

Telecentro: ESPN Premium – canal 111 (digital) y 1117 (HD)

DirecTV: ESPN Premium – canal 604 (SD) y canal 1604 (HD)

Desde dispositivos móviles: en la plataforma Star+, desde Flow (APP Store o Play Store), DirecTV Go (App Store o Play Store) y Telecentro (App Store o Play Store).

Desde Estados Unidos

En Estados Unidos, transmiten el partido de River Fanatiz (también en Latinoamérica, excepto Brasil), Paramount+, AFA Play y TyC Sports Internacional.

Boca transita la mitad de la tabla con un juego que no enamora

En los dos últimos partidos Boca fue un tobogán de emociones. El disfuncional equipo xeneize recibió un fuerte golpe en Mendoza el jueves de la semana última al caer por 4 a 0. El ‘chubasco’ en tierra cuyana motivó que Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución y emblema del club de la ribera, esperara de madrugada al plantel en el aeropuerto. La bajada de línea fue un iceberg que cayó sobre todo el plantel.

La reacción se vio una semana después. En la Bombonera, el equipo cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores con una contundente victoria por 4-0 ante el Monagas de Venezuela, con goles de Marcelo Weigandt, Valentín Barco y dos tantos de Luis Vázquez. El xeneize finalizó en la primera ubicación del grupo F con 13 unidades.

En la Liga Profesional de Argentina se ve su contracara. Boca no ofrece un fútbol convincente. Su DT Jorge Almirón le dio una mejor estructura como equipo y un porte más convincente. Sin embargo, Boca no logró despegar en su volumen de juego pese a tener buenos jugadores.