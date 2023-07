J Balvin regresó a las redes con amor: así celebró el cumpleaños de su hijo

Tras cuatro meses de ausencia en sus redes sociales, el cantante colombiano José Álvaro Osorio, más conocido comoJ Balvin,reapareció. A través de su cuenta de Instagram, compartió un video en el que se le ve bebiendo lo que parece ser una taza de café mientras saluda en repetidas ocasiones. “Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Por qué tan perdidos? ¿En alta o no en alta?En alta”, se le escucha decir al paisa que luce un llamativo color de cabello neón.

Con el regreso del artista urbano a las plataformas digitales también llegó una serie de fotos y video en honor a su pequeño, Río, que cumple su segundo año de vida. El primogénito del reguetonero es el fruto de su relación con la modelo Valentina Ferrer.

A pesar de que J Balvin y Valentina Ferrer han mantenido a su hijo apartado de las redes y de su vida pública, en esta ocasión han decidido compartir imágenes y videos que muestran los momentos que han disfrutado en familia.

Como José no había estado en redes, inició su segunda jornada en sus plataformas digitales con el comentario que enterneció a muchos de sus seguidores: “El tiempo pasa rapidísimo, ya mi hijo tiene dos años. Wao a mí se me olvidó cómo hablar aquí por Instagram porque no lo usaba, me siento como raro hablándole a un teléfono solo”.

El intérprete de Guinza, Mi gente y Con altura compartió en sus instastories la celebración del segundo cumpleaños de su hijo, revelando algunos aspectos de la fiesta como la decoración y el ponqué.

El artista paisa reveló tres fotos de la celebración de su hijo: la primera, está frente a un ventanal, al parecer de su casa, en donde besa a su pareja y en la mitad está Río, todos se ven con ropa cómoda por el del clima; la segunda, Balvin muestra la torta de su hijo que está diseñado con animales como la jirafa y un mono; por último, compartió una foto “del recuerdo” donde se ve al artista durmiendo junto con su pequeño, en una cuna.

Adicionalmente, el reguetonero colombiano posteó un emotivo video en su perfil en el que camina de la mano con su hijo y le hizo una dedicatoria a su primogénito.