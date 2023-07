Se inicia audiencia contra ex ministros de Defensa y ex presidente del IGSS

El tercer grupo de 4 implicados en el caso Cooptación del Estado Inició este miércoles su audiencia de etapa intermedia para determinar si estos deben o no enfrentar juicio, entre los cuales se encuentran los ex ministros de defensa nacional Manuel López Ambrosio y Noé Ulises Anzueto, el ex presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez y el empresario Raúl Osoy, a quienes se les acusa de asociación ilícita y lavado de dinero.

Según el Ministerio Publico estos contribuyeron con fondos supuestamente ilícitos para adquirir bienes que posteriormente fueron dados en regalo al ex presidente Otto Pérez Molina.

De momento se espera escuchar los señalamientos del Ministerio Público, para posteriormente escuchar la argumentación de la defensa quienes solicitaran que se declare el sobreseimiento a favor de sus patrocinados.

Se espera que a l largo de esta semana se concluya con dichas argumentaciones para proceder a otro grupo, y así completar las audiencias para más de 40 acusados dentro de este proceso y finalmente la juez Eva Recinos pueda decidir si estos deben o no enfrentar juicio.