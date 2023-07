TSE oficializa: Sandra Torres y Bernardo Arévalo a segunda vuelta

Sandra Torres y Bernardo Arévalo serán los contendientes para la segunda vuelta de la elección presidencial el próximo 20 de agosto, oficializó en conferencia el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El ente electoral oficializó los resultados de la elección para binomio presidencial del pasado 25 de junio, a pocos días que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó amparar a 4 partidos políticos que exigen un nuevo conteo de votos.

La CSJ aceptó las explicaciones del TSE sobre el cumplimiento de un amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) a 9 partidos y que obligó al cotejo de actas electorales y audiencias de revisión de escrutinios. Con esto, la Corte avaló que el Tribunal siguiera el proceso para oficializar los resultados y adjudicación de cargos.

En conferencia este miércoles, el TSE por medio de su presidenta, Irma Palencia, anunció que aún falta consolidar datos sobre las elecciones a diputaciones y de Parlacen. Además, sobre los gobiernos locales.

Este es el detalle de la oficialización de resultados informados hoy establecidos en el acuerdo 328-2023:

Presidente y Vicepresidente:

UNE: 888,924 votos obtenidos

Movimiento Semilla: 653,486 votos obtenidos

Vamos: 436,918 votos obtenidos

El TSE además informó sobre los municipios en donde se realizarán de nuevo las elecciones, debido a incidentes que ocurrieron el pasado 25 de junio.

Palencia aseguró que ambos partidos pueden iniciar con la campaña electoral.

Desconocen el caso de suspensión de Semilla

La funcionaria adujo que no tienen conocimiento sobre los alcances de la decisión de juzgado que suspendió la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. “Obvio nos preocupa. Pero no podemos externar una opinión aún pues no hemos sido notificados”, dijo.

Palencia dijo que “no tienen presión” de algún organismo de Estado. “Yo externaría una opinión prematura, pero ustedes tienen razón de tener inquietud”, dijo.

Sin embargo, el magistrado Ranulfo Rojas aseguró que “las elecciones se ganan o se pierden en las urnas, es el sentir. Vamos a defender el voto de los guatemaltecos”, adujo.

Rojas también fue cuestionado sobre que el juzgado que otorgó suspender la personalidad de Semilla dio 24 horas para que el TSE diera su cumplimiento, pero desconoció la orden que está dirigida al Registro de Ciudadanos.

*Noticia en desarrollo