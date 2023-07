CC reitera que Movimiento Semilla no puede ser suspendido durante proceso electoral

Por medio de un comunicado los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han reiterado su decisión expresada en un amparo provisional otorgado al partido movimiento semilla el pasado jueves, en donde se ha indicado que la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla girada por el juez Fredy Orellana, queda sin efecto.

De acuerdo con los indicado por la corte, su pronunciamiento se da en el marco del resguardo de la transparencia del proceso electoral y en aras de preservar la paz y el orden social. En tal sentido, los magistrados han indicado a las autoridades electorales, al Ministerio Público, al Organismo Judicial y a la ciudadanía que según lo dicho en el amparo provisional que la decisión del orden penal para suspender al partido Movimiento Semilla carece de efecto para suspender la continuidad y conclusión del presente proceso electoral.

Así también indica que el amparo tiene como efecto positivo no dejar sin personalidad, precautoriamente a los partidos participantes tanto en el proceso electoral no se haya concluido, por lo que la orden judicial no puede tener tal alcance.

La corte refiere que la conservación de la personalidad jurídica del partido, que dispongan las autoridades electorales, tiene asidero en la resolución provisional de la corte y suspender dicha personalidad jurídica en este momento trascendería en el momento actual del desarrollo electoral.

Finalmente los magistrados reafirman que le Ministerio Público puede continuar con su investigación pero no pueden suspender al partido que actualmente busca ganar la segunda vuelta electoral, y de ninguna manera se puede suspender el proceso de elecciones.