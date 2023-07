Envían a juicio a familiares del diputado Jorge García Silva

El juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal decidió enviar a juicio a 25 implicados en el caso Insivumeh, entre estos, los familiares del diputado Jorge García Silva.

De esta forma, la juez B del juzgado Quinto Pluripersonal de primera instancia penal, argumentaba su decisión de enviar a 25 implicados en la supuesta extracción anómala de por lo menos 30 millones de quetzales del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología durante el año 2020 bajo la excusa de ser un gasto de emergencia por Covid-19.

Finalmente los señalados deben enfrentar juicio por delitos de fraude, lavado de dinero y asociación ilícita. En el caso especifico de los 3 familiares del diputado Jorge García Silva, implicados en el proceso, se señala que deben enfrentar juicio por Lavado de Dinero y Asociación ilícita.

No obstante las ex autoridades del Insivumeh, Yeison Samayoa y Astrid Montes, fueron separados del grupo ya que sus abogados no pudieron estar presentes, por lo que el Juzgado Quinto Pluripersonal de primera instancia penal programó su audiencia de etapa intermedia para el próximo 3 de octubre.

Por Sergio Osegueda