ALas845: Reunión de la OEA con el TSE y próxima visita de Luis Almagro

Siguiendo con el examen de temas que surgen sobre la coyuntura electoral, en el espacio de análisis de ALas845, dos expertos dieron sus impresiones sobre la reunión de la OEA con el TSE para discutir el caso de Guatemala y la próxima visita al país del secretario de la entidad, Luis Almagro.

Rodrigo Montúfar y Roberto Wagner Catedrático Universitario, docentes universitarios y destacados expertos en relaciones internacionales, examinaron las implicaciones para Guatemala de la participación de la OEA en los hechos convulsos alrededor del proceso electoral.

Para Wagner, el ente electoral tuvo que agotar otros procesos antes de solicitar la postura de la OEA en un hecho que al momento, no se ha desarrollado en una crisis política y social concreta.

“El Consejo Permanente recibe esta información constantemente. Esta era una cuestión cuando solamente se da una crisis más allá del plano subjetivo, de claro rompimiento constitucional. Se debió proceder de otra forma”, dijo Wagner.

Montúfar recordó que la visita de Almagro se da por invitación directa del Gobierno y que el funcionario no puede o debe intervenir directamente en el devenir nacional.

“Viene Almagro invitado por el gobierno. No viene a supervisar. No tiene una relación de causa y efecto con la visita virtual de la presidenta del TSE. Viene a escuchar y no a decir qué se viene a hacer”, adujo.

Wagner rememoró el papel de la Organización cuando en otras ocasiones en el continente, sí se han registrado hechos que ameritaron su papel más contundente.

“La OEA ha tenido cambios a lo largo de 30 años. Hay una denuncia del TSE que tendría que haber sido por otros canales. No puede venir como OEA e entrometerse. El secretario general no pueda venir y deliberar porque debe seguir un mandato del Consejo Permanente. Luis Almagro ha sido criticado porque en otras ocasiones ha tomado el punto de ciertos gobiernos; a Insulza lo señalaban de tibio”, aseguró.

El doctor Montúfar restó importancia a los resultados de la visita de Almagro, pero también señaló que existe una misión guatemalteca en la OEA que debió intervenir cuando pudo hacerlo.

“Almagro no condenará un supuesto golpe de Estado, porque no debe hacerlo. Ha existido además una ideologización de la política y la justicia. Que los jueces se definan por su ideología y estén a favor de los sujetos procesales por esto, es abominable. La misión de Guatemala ante la OEA debe evitar las crisis, pero no lo ha hecho”, explicó.

Vea la entrevista completa: