Implicado en “Traficantes de Influencias” pide levantar embargo de cuenta bancaria

La juez del juzgado de mayor riesgo A, Claudette Dominguez, escuchó la petición de un tercero interesado dentro del caso Traficantes de Influencias, quien ha solicitado se levante el embargo de una cuenta de 2 millones de quetzales, la cual después de 6 años no ha sido investigada ni requerida para otras diligencias, según argumentaron, pues según indican la cuenta no esta relacionada al caso de forma directa y al no existir una investigación sobre la misma solicitan la devolución.

Por su parte el Ministerio Público aseguro, que dicha cuenta se encuentra bajo investigación por la fiscalía de extinción de dominio y esta incluida dentro de un proceso en el juzgado especializado en la materia por lo que se oponen a la petición de levantar el embargo.

Ante tal situación la juez Claudette Domínguez determinó que debe realizar los análisis necesarios para determinar si se puede o no acceder a la petición, por lo que aseguró que será en otra oportunidad que estará dando a conocer su falló, sin que de momento se haya programado una fecha para esto.

Por: Sergio Osegueda