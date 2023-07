Rechazan a Manuel Callejas y Benedicto Lucas salir de prisión

El Tribunal de Mayor Riesgo A conoció las peticiones de los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas acusados por el Ministerio Público de haber participado en supuestos actos de genocidio cometidos durante el gobierno del ex presidente Romeo Lucas García entre los años de 1980 y 1981, con las cuales buscan salir de la prisión preventiva.

En el caso de Benedicto Lucas, la abogada Karen Fisher presentó su petición para que se le otorgara una medida sustitutiva, sin embargo la petición no fue aceptada por el tribunal, pues se indique que Fisher no figura como abogada defensora de Lucas, sino como mandataria, pro lo que al no tener la calidad necesaria no puede ser aceptada su petición, por lo que se le instruyó que de realizar de nuevo el requerimiento debe ser el abogado acreditado.

Mientras que la defensa de Manuel Callejas ha solicitado que se cierre el proceso penal a su favor luego que un juzgado de familia lo declaró interdicto, es decir una persona que ya no esta en el pleno uso de sus facultades para poder enfrentar un proceso penal. Sin embargo el tribunal manifestó que esta no era la vía para hacer tal requerimiento, pues en dado caso se debe presentar la debida argumentación ante los jueces para que estos soliciten los estudios y sean estos los que decidan si realmente Callejas puede o no enfrentar un proceso penal.

Ante tales situaciones, ambas peticiones fueron rechazadas y deberán seguir esperando que se llegue la fecha para que enfrenten juicio por estos hechos.

Por: Sergio Osegueda