Elon Musk dice que pelea con Mark Zuckerberg será transmitida en su red social

El dueño de la plataforma X, antes Twitter, Elon Musk, informó que su pelea contra Mark Zuckerberg se retransmitirá en su red social.

Musk adquirió Twitter el año pasado y anunció que los ingresos de la pelea serán donados “a la caridad para los veteranos”.

Desde junio pasado se dieron rumores de la pelea entre ambos magnates de la tecnología, pero nada se ha confirmado desde las dos partes.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

All proceeds will go to charity for veterans.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023