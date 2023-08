Video: Manifestantes pegan sus manos a la carretera en Mundial de Ciclismo

Un incidente surrealista pasó este domingo en el Mundial de Ciclismo en Escocia, cuando manifestantes frenaron la competencia al pegar sus manos a la carretera.

El pelotón salía de Edimburgo hacia Glasgow cuando la carrera se detuvo por la inusual protesta a 194 kilómetros de la meta.

La carrera se extendió más del tiempo previsto y poco se conocieron sobre los motivos de la protesta.

The race for the rainbow stripes is 🚀

Starting off in Edinburgh, we'll gradually make our way to Glasgow for ten laps of the city circuit.#GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/UccUAlO8HB

— UCI (@UCI_cycling) August 6, 2023