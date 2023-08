CC deja firme orden de captura contra Acisclo Valladares Urruela

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron una apelación presentada por la defensa del ex ministro de economía Acisclo Valladares en contra de la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo de no otorgarles en definitiva, un amparo con el cual se pretendían revertir las decisiones de la ex jueza Erika Aifan en contra de este.

Según se indica en el documento, la defensa de Valladares argumentó, que no se les notificó en tiempo la decisión de la rebeldía, y a pesar de haber impugnado la decisión esta no fue aceptada por la ex juzgadora, por lo que también presentó una recusación en su contra, la cual tampoco fue aceptada.

Tras hacer el análisis, la Corte estima que las decisiones de la Sala de no otorgar el amparo fueron correctas y por lo tanto no se podía proceder al alegato dejando firme las acciones en contra del ex funcionario.

Con esta decisión, la orden de captura y la rebeldía decretada contra Valladares Urruela siguen vigentes, por lo que de este presentarse a Guatemala a solventar su situación legal no podría acceder a una medida sustitutiva si en dado caso queda ligado a proceso penal.

En este caso, el ex ministro es señalado de asociación ilícita y lavado de dinero por su supuesta implicación en el caso Red de Poder, donde se cree que Valladares limpio fondos para supuestamente ocultar el origen de presuntos sobornos.

Por: Sergio Osegueda