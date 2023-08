Defensa de José Rubén Zamora recusa al juez Jimi Bremer

El periodista José Rubén Zamora se presentó este martes ante el juzgado décimo pluripersonal de primera instancia penal para conocer si debe o no enfrentar juicio por el segundo proceso en su contra, en donde el Ministerio Público lo acusa de obstrucción a la acción penal, pero supuestamente intentar desviar una investigación y así no salir afectado de un presunto lavado de dinero que este cometió en el año 2015.

Sin embargo, previo a iniciar la audiencia, la defensa de Zamora recusó al juez Jimi Bremer al asegurar que su imparcialidad estaba comprometida pues este ya emitió opinión luego de sentenciar a otros 3 implicados en este caso posterior a que estos decidieran acogerse a la ley de aceptación de cargos.

Tras escuchar la postura de todas las partes, el juez decidió no aceptar la recusación.

No obstante, aunque el juez no aceptó la recusación, la acción debe ser trasladada a la sala de apelaciones correspondiente, para que sean los magistrados los que decidan si Bremer puede seguir o no conociendo el caso, mientras esto se discute, el proceso queda suspendido hasta definir al juez.

Por: Sergio Osegueda