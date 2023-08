En medio de la guerra con Rusia, la nación de Ucrania realizó un acto para reafirmar su identidad cultural en donde retiró un símbolo de la época soviética de una estatua localizada en la cima de una colina de la ciudad de Kiev. El monumento de la “Madre Patria” sufrió un cambio en donde el martillo y la hoz que poseía en el escudo, fueron sustituidos por un tridente. Las autoridades del Ministerio de Cultura de Ucrania declararon que “Este cambio será el comienzo de una nueva etapa en la cultura e identidad del país, el rechazo será definitivo hacia los símbolos y relatos soviéticos y rusos”. El desmantelamiento y remplazo de la insignia rusa concluyó el pasado domingo 6 de agosto.

El monumento de la Madre Patria es una estructura que posee una altura de 102 metros y está hecha de acero. Su construcción data del año 1979 y representaba a una mujer que con una mano sostenía una espada y con la otra cargaba un escudo con el símbolo soviético que incluye un martillo y una hoz. Tras esta acción, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresó que el nombre del monumento no se puede cambiar. La portavoz del ministerio ruso, Maria Zakharova, declaró que el cambio realizado en el monumento es “La esencia del régimen de Kiev y los ciborgs dirigidos por él. No se puede modificar el nombre de la Madre, puesto que ella es una y lo único que se puede hacer con ella es amar. Y Ucrania no sabe cómo”.

En los últimos años el gobierno de Ucrania ha lanzado una campaña para reemplazar el nombre internacional de ruso Kiev a la traducción ucraniana de Kyiv. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del país para deshacerse de antiguos nombres soviéticos con el objetivo de establecer un sentido más fuerte de identidad nacional.

La ciudad de Kyiv ha sufrido numerosos cambios en los últimos años. Por ejemplo, en el 2018, la estructura de 816 metros de largo sobre el río Dniéper, que era conocida como “El Puente Moscú”, fue rebautizada como “Puente del Norte”. Otro ejemplo es el cambio del nombre de la plazuela de antaño que celebraba al soviético Andrei Ivanov que desde el 2018 se le conoce como “Plaza Letonia”. Así mismo, una calle que atravesaba uno de los barrios residenciales de la capital ucraniana que era conocido como “La calle Ivan Kudrya” fue renombrada como “Calle John McCain”. Como estos ejemplos hay muchos más que se han hecho realidad.