Aplazan audiencia para resolución en el caso “El Infiernito”

Para este lunes se tenía previsto que el juzgado de mayor riesgo A diera a conocer su resolución entorno a si cuatro implicados en el caso Infiernito, donde se encuentran el ex ministro de gobernación Carlos Vielman, el ex subdirector de la Policía Nacional Civil, tu Velasco y otros dos mandos policiales deben o no enfrentar juicio, sin embargo derivado del descanso prolongado autorizado por el Organismo Judicial, dicha audiencia tuvo que ser aplazada.

Según se conoció, cuando la juez Claudette Domínguez, agendó la fecha de audiencia no se tenía conocimiento de una posible autorización de descanso para el personal judicial, por lo que ahora la audiencia se pospone para el próximo miércoles a las 9 horas con 30 minutos.

En este caso, se debe decidir si los cuatro acusados deben o no enfrentar debate señalados de ejecución extrajudicial, pues según el Ministerio Público, estos habrían participado en hechos ocurridos en 2007 donde se le diò muerte a 7 privados de libertad que escaparon de la cárcel el infiernito en el año 2005, y que fingieron su supuesto enfrentamiento armado para justificar la muerte de estos.

Por: Sergio Osegueda