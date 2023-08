Giammattei: Hemos defendido la alternancia del poder

En cadena nacional, el presidente Alejandro Giammattei, invitó a la población a votar este domingo 20 de agosto y aseguró que existieron especulaciones sobre que no existirían elecciones y que no entregaría el poder.

El mandatario llamó “agoreros de la mala suerte” a quienes según él, auguraron el fracaso de las votaciones y de la alternabilidad en el poder.

“Hubo quienes dijeron que ni íbamos a tener el 25 de junio elecciones. Que yo me iba a quedar en el poder; después, que no tendríamos votación el domingo. O que estábamos a no entregar el poder el 14 de enero. Pero ya vieron, estos agoreros de la mala suerte estaban equivocados. La mentira luce hasta que la verdad aparece”, dijo.

Especularon que no habría 1a. ni 2a. vuelta y que habría perpetuación en el cargo, los hechos hablan y la mentira luce hasta que la verdad aparece. El Estado de derecho es bastión de nuestra democracia consolidada. Brindamos las garantías para que la jornada sea segura y en paz. pic.twitter.com/WxIm78kG6L — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) August 19, 2023

Giammattei exhortó a los ciudadanos para que ejerzan su voto y practiquen la ciudadanía todos los días.

“El sufragio debe ser universal, libre y secreto. Mi gobierno ha brindado todas las garantías para que la jornada del domingo se lleve a cabo con paz, transparencia y seguridad, que es nuestra obligación”, señaló.

Además citó el proceso de transición que “por primera vez en la historia” será ordenado.

“Refrendamos así que el gobierno que encabezo ha defendido la alternancia del poder como el valor supremo de nuestra democracia”, enfatizó.