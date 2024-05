ALas845: Santiago Palomo y Ángel Pineda dan postura sobre iniciativa para reformar Ley Orgánica del MP

En el espacio de análisis de ALas845 se discutió la iniciativa de ley presentada por el presidente Bernardo Arévalo para reformar la Ley Orgánica del MP y el mandatario pueda remover a la fiscal general, Consuelo Porras.

Durante el programa se presentaron las dos posturas sobre el tema para tener un panorama amplio de las circunstancias que rodean a la petición del jefe del Ejecutivo.

Palomo señala que buscan romper la “impunidad” desde el MP

En la primera media hora del espacio, se tuvo al director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, quien dio detalles de la posición del Gobierno en esta propuesta de ley.

Palomo fue enfático en asegurar que existe un liderazgo a favor de la impunidad en el actual MP y adujo que la iniciativa pretendía que el cargo de jefa de la entidad pueda rendir cuentas.

“Vemos un continuo de impunidad liderado por el MP. Esta iniciativa es un paso para romper con esta impunidad. El fortalecimiento institucional se debe dar independientemente de quien esté”, explicó el funcionario.

El comisionado además resaltó que la actual administración en Gerona ha sido selectiva en investigar casos y dejando grandes dudas en procesos de gran impacto en el país.

“El MP hace caso omiso a grandes casos de corrupción. El caso de Sinibaldi lo apeló el MP solo porque la PGN lo hizo”, enfatizó.

Pineda califica iniciativa de Arévalo como “fraude de ley”

Para la última media hora del análisis, fue el turno para el secretario general del MP, Ángel Pineda, quien calificó la propuesta de ley como un ataque contra la entidad que integra.

“Lamentable que se usen recursos del Estado para atacar a una institución que investiga casos de corrupción, sobre el partido y de ministros actuales. La Constitución le autoriza al presidente presentar la iniciativa, pero no intentar un fraude de ley”, señaló.

Pineda dijo que el Ejecutivo miente sobre el avance de investigaciones y desmintió que la Comisión dirigida por Palomo haya presentado alguna denuncia.

“Existe una narrativa perversa para engañar a la población. La Comisión contra la Corrupción no ha presentado ninguna denuncia. No es válido generar estas falacias. Ellos esperan que porque se presentó una denuncia se tomarán acciones de inmediato, pero está la presunción de inocencia y los entes de justicia programan audiencias que no le competen al MP”, indicó.

A criterio del funcionario del MP, Arévalo está mal asesorado al requerir cambios a la ley interna del ente investigador cuando la Corte de Constitucionalidad ha concretado la protección del ente investigador.