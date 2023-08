Melissa Joan Hart casi es despedida de “Sabrina, la bruja adolescente”

La actriz participaba en el podcast “Pod Meets World” cuando los presentadores Danielle Fishel, Will Friedle y Rider Strong mostraron una foto en la que se ve a Hart con Britney Spears en el estreno en Nueva York de “Drive Me Crazy” de 1999, que Hart protagonizó.

La actriz dijo que la foto no era buena porque había estado llorando, lidiando con una ruptura amorosa y cansada de hacer prensa todo el día.

Después del estreno de la película, Hart se fue directamente al aeropuerto para rodar “Scary Movie” en Vancouver, recordó.

“Se suponía que yo iba a ser la actriz del principio, vivaz y de grandes pechos que es asesinada o algo así en los primeros minutos”, dijo Hart, y añadió: “Y me metieron en una limusina, y me llevaron, y yo acababa de romper con mi novio mientras estábamos en la película, y estaba llorando y disgustada”.

Hart recordó que, mientras viajaba al aeropuerto, recibió una llamada en la que le comunicaban que la habían despedido de la película. Entonces dio media vuelta y se fue a la fiesta del estreno de “Drive Me Crazy”. Una vez allí, apareció su abogado para preguntarle si había hecho una sesión fotográfica para la revista Maxim.

“Le dije: ‘Sí, lo hice’. Me contestó: ‘Bueno, te van a demandar y te van a despedir del programa, así que no hables con la prensa, no hagas nada'”, relató Hart.

Añadió que hizo “lo que mi publicista me dijo que hiciera en la sesión de fotos. Era hacer una sesión de fotos para Maxim. Es Maxim, por supuesto que vas a estar en ropa interior'”.

Hart tenía poco más de 20 años en el momento de la sesión. El alboroto se produjo por una línea de la portada que decía: “Sabrina, tu bruja favorita sin varita”.

Hart recordó que tardó semanas en tratar con los abogados, quienes determinaron que la demanda de los productores “no tenía ni pies ni cabeza” porque no podían controlar los titulares que se escribían sobre Hart.

Hart protagonizó la serie de ABC durante siete temporadas, de 1996 a 2003.