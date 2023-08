Messi debuta en la MLS con la misión de levantar al Inter Miami

La genialidad de Lionel Messi dentro de una cancha de fútbol siempre deja nuevos capítulos. El miércoles, el Inter Miami se ganó el derecho a jugar la final de la US Open Cup al derrotar, en condición de visitante y por penales, al FC Cincinnati, el mejor equipo de la Conferencia Este. Poco antes, los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino se adjudicaron la Leagues Cup, triunfo que les permitirá disputar la Concachampions, torneo que organiza la Concacaf.

En poco más de 40 días, el crack argentino modificó el destino de un equipo que, hasta su llegada, andaba perdido y sin rumbo.

Con Messi dentro del campo de juego, el Inter Miami jugó ocho partidos, de los cuales ganó cinco y empató tres. Y de esos empates, se retiró con victoria en los penales. Además, el campeón del mundo con Argentina marcó 10 goles.

Pero la cantidad de partidos jugados empieza a notarse en el físico de los jugadores. Eso fue más que evidente en el encuentro ante FC Cincinnati, cuando se vio que ni la estrella ni sus compañeros tenían la frescura de los juegos anteriores.

Este sábado llega otro momento importante y es nada menos que el debut del crack en la Liga de Estados Unidos. David Beckham, una de las caras visibles más importantes de la franquicia de La Florida, soñó con que su equipo pudiera convertirse en uno de los principales animadores de la Liga. En lo deportivo, la llegada de Messi le dio otro rostro al Inter Miami. Esa nueva fisonomía deberá seguir creciendo para que el club pueda dejar atrás su actualidad, que lo encuentra en la última posición de la Conferencia Este con 18 puntos (en 22 partidos y con encuentros pendientes), producto de cinco victorias, tres empates y 14 derrotas.

Para este ansiado debut de Messi en la MLS, el equipo deberá descansar más que trabajar. El vértigo de las últimas semanas obliga a Martino a dosificar esfuerzos y pensar mucho antes de definir la formación que saltará a la cancha. Este es, acaso, el mayor desafío que se le presenta al entrenador argentino.

En el partido del último miércoles debutaron los argentinos Facundo Farías (proveniente de Colón de Santa Fe) y Tomás Avilés (quien destacara en Racing). Ambos mostraron destellos de calidad. Farías, sobre todo, quien demostró personalidad y atrevimiento al asociarse con Messi en varias ocasiones. Habrá que esperar hasta pocas horas antes del partido para saber si Martino considera apropiado darle la oportunidad de jugar desde el inicio a los dos jóvenes jugadores argentinos.

El Inter Miami no juega en la MLS desde el 15 de julio, cuando perdió 0-3 ante el St Louis City SC. El de este sábado será el primer partido de un total de 11 que le restan a la temporada y en los que tratará de descontar los 14 puntos que le lleva Chicago Fire, equipo que por ahora es el último clasificado a los playoffs.

El equipo de la Gran Manzana fue fundado en 1994 bajo el nombre Empire Soccer Club. En 1995 se transformaron en New York/New Jersey MetroStars, institución que tuvo un protagonismo central en la conformación de la MLS.

Los rojos están dirigidos desde mayo por Troy Lesesne, y actualmente se ubican en la undécima posición con 29 puntos, producto de siete victorias, ocho empates y nueve derrotas. En su habitual formación titular cuenta con el portero brasileño Carlos Coronel, el central colombiano Andrés Reyes, el volante de origen mexicano Omir Fernández y el volante creativo Luquinhas. Es un equipo irregular que aún está buscando su mejor forma. Agresivo en la ofensiva y de asociaciones interesantes en el ataque, representan el siguiente obstáculo en el camino de Messi y el Inter Miami hacia su objetivo de hacer historia.

