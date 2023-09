Calidad de vida a los animales dentro de un ejercicio legal y educativo

Sobrevivir ante la hostilidad de un grupo de seres humanos es un reto para las especies existentes en el país, silvestres o no. No es hablar solo de violencia física, que esto es ya demasiado, si no es hacer referencia de los daños físicos y emocionales que generamos en los animales por acciones como abandono, indiferencia y la falta de información que se tiene, lo que genera incumplir con un reglamento establecido que busca el bienestar de los animales.

En este caso, incluso se irrumpe en el comportamiento natural de los animales, alterándolo para que aprendan ciertas conductas que no son de su propia naturaleza. Ejerciendo violencia sobre ellos.

En el caso de las mascotas como perros, gatos y caballos, se busca que no sean vulnerados, tratando de crear programas de concienciación tanto en comunidades como en espacios de toma de decisiones, relacionadas a temas jurídicos y administrativos. El escenario en este caso involucra también a las especies de la vida silvestre.

En esta entrega nuestro propósito es que conozca principalmente que existen sanciones administrativas, pero también que el tráfico y comercio ilegal de las especies silvestres es penado con cárcel­.

Existe entidades que buscan promover y garantizar la protección, el bienestar y el trato digno hacia las especies animales. Divulgando las acciones legales y humanas que las aseguran, haciendo valer las cinco libertades mundialmente reconocidas.

La mayor parte de las denuncias se registran por maltrato basado lamentablemente en el desconocimiento del cuidado de la mascota, las denuncias tiene un acompañamiento interinstitucional.

En relación a los refugios existentes en el país la UBA hace referencia que existen ciertas condiciones importantes que se relacionan con salud, nutrición y equilibrio emocional de la mascota.

En el caso de protección y rescate que sería el objetivo para establecer parámetros de conducta en la ciudadanía relacionados con el respeto a la vida y las condiciones que realmente requiere un animal para vivir, los sectores involucrados realizan capacitaciones.

Otro tema ha sido la concienciación a jueces y fiscales de algunos departamentos para dar la misma importancia penal a los casos relacionados con violencia, maltrato y asesinato de una especie.

Podríamos en este caso, hablar de un modelo aplicado en otro país que pueda tras la denuncia brindar protección y seguimiento a víctimas de casos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones hacia los animales.

Estas son las principales condiciones que deben cumplirse relacionadas al trato hacia los animales.

Libres de hambre, sed o desnutrición.

Libres de hambre, sed o desnutrición. Libres de Temor y Angustia.

Libres de Molestias Físicas, Térmicas e Incomodidad.

Libres de Dolor, Lesión o Enfermedad.

Libertad de Expresar su comportamiento Natural.

En Guatemala existe una base legal establecida en el decreto 5-2017 que reconoce que la protección y el bienestar de los animales es de carácter público y social.

El objeto de la Ley es crear la regulación necesaria para la protección y el bienestar de los animales, debiendo por ello ser cuidadosos sin detrimento de su condición de seres vivos. El bienestar animal designa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere.

Alertas para aplicar una ley rigurosa:

Por cada animal traficado para ser mascota, mueren hasta 8 de ellos en el transporte.

Aproximadamente solo 300 guacamayas silvestres quedan en Guatemala.

Saqueo y robo de nidos para venta de pichones es el gran enemigo.

En Guatemala los loros son las especies más afectadas por comercio ilegal.

Para Vender una cría de mono como mascota los traficantes matan a toda la familia.

La iguanas son cazadas por su piel y para consumo humano reduciendo su población.

El Comercio ilegal de vida silvestre ocupa el cuarto lugar de las actividades criminales, después de las drogas.

Si no existe demanda, no existirá delito. En este caso nuestras acciones pueden hacer un daño irreversible a la misma vida y naturaleza.

Es importante establecer que se busca que el maltrato animal sea tipificado como un delito, para esto se debe tener voluntad política. Mientras se desarrolla esta intencionalidad se encaminan diferentes acciones.

En esta entrega, nos acercamos al departamento de Sacatepéquez para conocer un refugio conocido como “Angelitos Callejeros” cuya dirección está a cargo de una mujer quien dedica su vida, desde hace muchos años, a rescatar y proteger a perros, gatos y otros animales domésticos en condiciones de riesgo y maltrato.

Su refugio habla también de los mayores retos que presenta alimentar, bañar y los cuidados médicos que esto representa.

Dentro de la reglamentación del refugio, existen procesos para adoptar, la familia o personas particular debe tener conocimiento la responsabilidad que implica tener una mascota.

El refugio “Angelitos Callejeros”, tiene muchos retos y necesidades por lo que también hace un llamado no solo en temas de adopción, sino apoyo con insumos necesarios para el sano desenvolvimiento de los cuidados que se requieren para el bienestar de las mascotas.

Como puntos de reflexión es importante hacer referencia que se pueden hacer cambios conductuales desde el momento en que no aceptamos el maltrato como algo normal, la educación, desde la niñez es indispensable para generar una nueva oportunidad generacional de cambio y empatía por los animales. Entre otros actores que deben verse involucrados.

Redacción: Renato Martínez.