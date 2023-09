ALas845: primera reunión para la transición de mando presidencial

En el espacio de análisis de ALas845 se discutió la primera reunión para la transición entre el gobierno de Alejandro Giammattei y Bernardo Arévalo.

Los invitados Pablo Hurtado, Secretario Ejecutivo de Asíes; y Paul Boteo, Director Ejecutivo Fundación Libertad y Desarrollo, señalaron la importancia del encuentro para el país.

Hurtado calificó a la actividad como una señal de “madurez” entre las partes y destacó la presencia del jefe de la OEA, Luis Almagro.

“Ha sido un proceso muy accidentado, pero a pesar de eso ha ido avanzando como debe ser. La oficialización de resultados constituye un hito. La fase de transición hay que valorarlo como un signo de madurez de los dos y muy importante el acompañamiento del secretario de la OEA”, dijo.

Boteo también se congratuló por el proceso que se inició el lunes y recordó las ocasiones en que el mandatario Giammattei debió dar también esos signos de democracia.

“Es un momento bastante positivo para el país. Cuando se dice que hay un posible escenario en el cual no asumiría el presidente electo, no es una declaración que cae en el vacío. En esa primera vuelta electoral, el presidente no salió a felicitar al pueblo de forma rápida que hubiera sido importante”, indicó.

Sobre la participación de Almagro, tanto Hurtado como Boteo señalaron su presencia como inédita y no precisamente por algo positivo.

“Estamos ante una situación no usual. Este tipo de acompañamientos de la OEA no estábamos acostumbrados. Se explica por las vicisitudes que ha tenido y ataques el proceso electoral. Pero poco a poco ha ido avanzando. El acompañamiento de la OEA tiene relación con la carta democrática que garantiza que todos los estados miembros cumplan con esos requisitos y valores democráticos”, señaló Hurtado.

“El Cacif dio un comunicado que decía que quienes fueron electos deben tomar posesión el 14 de enero. No se puede discutir esto. Que no asumieran sería un escenario caótico que no tiene fundamento. Se debe respetar la voluntad popular. Estoy de acuerdo que se separe una cosa de la otra pero garantizando el debido proceso. Es una vergüenza que haya tenido que venir el Secretario de la OEA; eso nos coloca en retroceso ante el exterior. Entonces por favor, quienes tienen rol en esto, ya no le hagan daño al país”, explicó Boteo.

Vea el análisis completo: