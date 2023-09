¿Por qué Rusia está cubriendo sus aviones con neumáticos de autos?

Las imágenes de satélite de Maxar de la base aérea de Engels, en el interior de Rusia, muestran dos bombarderos estratégicos Tu-95 con neumáticos de automóviles en la parte superior de los fuselajes.

CNN no pudo verificar de forma independiente por qué se colocaron los neumáticos en los aviones, pero los expertos dicen que podría ser un burdo intento no sólo de añadir otra capa de protección contra los aviones no tripulados ucranianos, sino también de reducir la visibilidad de las aeronaves, especialmente por la noche.

La medida puede tener un efecto limitado, según Francisco Serra-Martins, del fabricante de drones One Way Aerospace, cuyos aviones no tripulados han sido utilizados por las fuerzas ucranianas.

“Puede reducir la firma térmica para los activos estratégicos de aviación expuestos colocados en las plataformas de los aeródromos, pero seguirán siendo observables bajo las cámaras infrarrojas”, dijo a CNN.