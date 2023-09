Estudio de ADN revela el aspecto Ötzi “El hombre de Hielo”.

Ötzi fue un hombre prehistórico cuyos restos fueron encontrados en el año de 1991 por un grupo de excursionistas que se encontraban en un barranco en lo alto de los Alpes. Desde su descubrimiento, su cadáver que se encuentra momificado, ha sido objeto de múltiples estudios por la comunidad científica quienes buscan saber más sobre como fue su vida, su muerte, su personalidad, entre otras cosas. Los restos de Ötzi se encuentran contenidos en una celda fría especial, la cual se ubica en el Museo de Arqueología del Tirol en el Sur de Bolzano en Italia.

Recientemente se dio a conocer que se practicó un nuevo estudio de ADN antiguo el cual fue extraído de la pelvis del hombre de hielo y arrojó una serie de secretos que estaban pendientes de revelar. Un análisis de la composición genética dio a conocer que la momia de 5,300 años de antigüedad contaba con la piel y los ojos oscuros, y probablemente era calva. Estos datos se alinean con la reconstrucción que se hizo de Ötzi, donde se puede observar a un hombre de piel pálida con abundante barba y cabellera. Según el director del Instituto de Estudios de Momias de Eurac Research, Albert Zink, en años anteriores se tenía la creencia de que la piel de Ötzi se había vuelto oscura debido al proceso de momificación. De acuerdo con Zink, este hallazgo no es tan sorprendente, debido a que muchos europeos en ese momento contaban con una pigmentación de piel mucho más oscura que las personas europeas de la actualidad.

Alber Zink expresó que “Los primeros agricultores europeos tenían una piel bastante oscura que se fue aclarando con el tiempo debido a múltiples cambios que hicieron en su dieta, así como en los presentados en el clima. Los agricultores actuales consumen mucha menos vitamina D en su dieta en comparación con los antiguos recolectores-cazadores”. En el estudio también se realizaron análisis del estómago de Ötzi, los resultados confirmaron que el Hombre de Hielo consumía bastante carne, principalmente de ciervo y cabra montés. El director del departamento de arqueogenética del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig y coautor del estudio, Johannes Krause, informó que otro de los hallazgos clave sugería que el Hombre de Hielo en vida se parecía más a la propia momia que lo que se creía anteriormente.

El análisis de ADN antiguo sugirió que el Hombre de Hielo padecía de calvicie de patrón masculino. Aunque de acuerdo con los científicos, no se puede estar 100% seguro de en que punto de su vida perdió el cabello. De acuerdo con el codirector del proyecto Secrets of the Ice en Noruega, Lars Holger Pilø, puede que la calvicie de Ötzi fuera producida por factores genéticos. Sin embargo, Holger comentó que la pérdida de pelo puede deberse a lo que ocurrió luego de la muerte del Hombre de Hielo. Holger expresó que “los pelos en la piel se caen en el período en que el cuerpo se encuentra tanto dentro, cómo fuera del hielo. Esto como producto del proceso de descomposición de la epidermis”.