Médico acepta haber participado en extracción anómala de riñón

Para este miércoles se tenía previsto que diera inicio la audiencia de etapa intermedia contra cuatro médicos señalados de haber extraído anómalamente un riñón a una paciente sin su consentimiento y con la supuesta finalidad de hacer un trasplante de este a otra paciente, por lo que el ministerio público catalogaba la acción en el delito de disposición ilegal de órganos o tejidos humanos.

Sin embargo previo a iniciar la audiencia, la defensa del doctor Dany Ferlandi Chocooj Coy, informó al juez que su patrocinado había decidido acogerse a la ley de aceptación de cargos.

De acuerdo con lo señalado por la fiscalía contra trata de personas, los médicos habrían indicado a la paciente que tenía una masa la cual podría ser un fibroma y era necesario retirarlo, pero en lugar de retirar el fibroma fue extraído el riñón.

Ante esto, el juez del juzgado de primera instancia penal de delitos de trata de personas, decidió cambiar el delito a lesiones culposas y lo condenó a un año de cárcel, que con el beneficio de la aceptación de cargos, esta se reduce a 6 meses, así también fue condenado a un año de inhabilitación para ejercer la medicina.

Mientras tanto se espera fecha para discutir la acusación en contra de los médicos Orlando Rodas Pernillo, Ángel David Valdez y Mario Rene Bolaños para determinar si estos deben o no enfrentar juicio, no obstante se ha conocido que la fiscalía ha solicitado el cierre del caso a favor de Pernillo, pues no encontró posibles actos ilícitos en su contra.

Por: Sergio Osegueda