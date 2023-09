ALas845: ¿Por qué la CC rechazó las acciones que presentó Movimiento Semilla?

En el espacio de análisis de ALas845 se discutió las razones de que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó las acciones que presentó Movimiento Semilla.

Los invitados fueron, Ignacio Andrade, de la Asociación por la Defensa de la República; Andrea Reyes, del Movimiento Semilla; y Roberto Villeda, ex presidente de la Cedecon.

Reyes indicó al inicio que el planteamiento de las acciones legales tuvo el asesoramiento de profesionales del derecho y no fue una decisión antojadiza.

“Evidentemente consultamos con abogados en la materia para presentar el amparo. Pero primero el partido se ha defendido a ciegas. Lo que hemos visto es porque el net center lo ha filtrado, o por otra manera. Nosotros nos basamos en el oficio. A los meses se filtra la audiencia en la cual se dictan las órdenes de aprehensión y la cancelación del partido, y se utiliza de otra manera. En el oficio se dice una cosa y en la audiencia se dice otra”, dijo.

Andrade refirió los resultados que podría tener Semilla con la suspensión y si la resolución de suspender al partido puede ser impugnada con acciones ordinarias.

“Esa suspensión ordenada y que tomó efecto ya fue inscrita en el Registro de Ciudadanos. Ya el Congreso adelantó el desconocimiento de la bancada. Es el efecto jurídico que podría pasar. Está la duda si esa resolución ya es recurrida por medios ordinarios”, explicó.

Villeda indicó que había que hacer la diferencia sobre la suspensión conforme la Ley Electoral y la de suspender la persona jurídica de una asociación.

“Según la ley electoral un partido se puede suspender definitivamente y la otra estipulación es que se puede suspender la personería jurídica de un partido, por ejemplo, lo cual le impide hacer algunas cosas, pero es provisional. Me parece que el partido no usó los recursos ordinarios para discutir esa medida de un juez de primera instancia. No sé por qué los abogados del partido no agotaron los recursos, para luego acudir al amparo, corriendo un gran riesgo jurídico”, señaló.

