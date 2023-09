Huelga en Hollywood: estudios y escritores logran acuerdo tentativo

“Lo que hemos ganado en este contrato en particular, todo lo que hemos ganado desde el 2 de mayo se debe a la voluntad de estos miembros de ejercer su poder, de demostrar su solidaridad, de caminar lado a lado, de soportar el dolor e incertidumbre de los últimos 146 días”, dijo la WGA en un correo electrónico a los miembros el domingo. “Es la influencia generada por su huelga, junto con el extraordinario apoyo de nuestros hermanos sindicales, lo que finalmente hizo que las empresas volvieran a la mesa para llegar a un acuerdo”.

La WGA, que representa a más de 11.000 escritores, podría autorizar este martes a sus integrantes a regresar al trabajo antes de que los miembros del sindicato ratifiquen oficialmente el acuerdo provisional alcanzado este domingo, dijo el gremio en su comunicado.

Una persona cercana a la negociación dijo que, como resultado, los escritores podrían volver a trabajar en solo unos días.

Este acuerdo tentativo marca un importante punto de inflexión en la huelga que ya dura casi cinco meses. La huelga actual estuvo cerca de superar la huelga más larga en la historia de la WGA, una huelga de 1988 que duró 154 días.

Las preocupaciones de WGA

Los flujos de ingresos de la televisión lineal tradicional han ido disminuyendo y los servicios de streaming, si bien crecen, pierden dinero. Las temporadas de programas en streaming también tienden a ser más cortas, lo que significa menos trabajo para los escritores.

Los escritores han dicho que no pueden darse el lujo de vivir bajo la economía actual y la estructura salarial de la industria de la televisión y el cine, con menos oportunidades laborales en muchos programas y salarios más bajos para muchos escritores que encuentran trabajo. Hay muchos escritores exitosos, incluso premiados, que ya no pueden ganarse la vida con la profesión.

Los escritores también están preocupados por el auge de la inteligencia artificial y quieren protecciones para garantizar que las películas y los programas sean escritos por humanos, no por máquinas.

De hecho, el uso de inteligencia artificial generativa en la producción fue uno de los últimos puntos conflictivos, dijo una persona familiarizada con el asunto.

El sindicato de actores de Hollywood publicó un comunicado este domingo en el que “felicita a la WGA por llegar a un acuerdo tentativo con la AMPTP después de 146 días de increíble fuerza, resiliencia y solidaridad en los piquetes. Si bien esperamos revisar el acuerdo tentativo de WGA y AMPTP, seguimos comprometidos a lograr los términos necesarios para nuestros miembros”.

En la comunicación, el sindicato de actores ratificó su esperanza de volver a la mesa de negociaciones con los productores: “Desde el día en que comenzó la huelga de la WGA, los miembros de SAG-AFTRA han estado junto a los escritores en los piquetes. Seguimos en huelga en nuestro contrato de televisión y cine y continuamos instando a los directores ejecutivos de los estudios y transmisores y a la AMPTP a regresar a la mesa y llegar a un acuerdo justo que nuestros miembros merecen y exigen”.

La alcaldesa de Los Ángeles, “agradecida” por el acuerdo

La alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que está “agradecida” por el acuerdo tentativo alcanzado este domingo por la noche entre el WGA y la AMPTP.

“Después de una huelga de casi cinco meses, estoy agradecido de que el Writers Guild of America y la Alliance of Motion Picture and Television Producers hayan llegado a un acuerdo justo y tengo la esperanza de que lo mismo pueda suceder pronto con el sindicato de actores (SAG, por sus siglas en inglés)”, dijo Bass en un comunicado.

“Esta huelga histórica impactó a muchas personas en Los Ángeles y en todo el país. Ahora, debemos centrarnos en hacer que la industria del entretenimiento y todas las pequeñas empresas que dependen de ella se recuperen y sean más fuertes que nunca”.

Newsom aplaude la resolución

En un comunicado, el gobernador de California, Gavin Newsom, fijó posición en respuesta al acuerdo tentativo alcanzado por el Writers Guild of America y la Alliance of Motion Picture and Television Producers:

“La industria del entretenimiento de California no sería lo que es hoy sin nuestros escritores de talla mundial. Durante más de 100 días, 11.000 escritores se declararon en huelga por amenazas existenciales a sus carreras y medios de vida, expresando preocupaciones reales sobre el estrés y la ansiedad que sienten los trabajadores. Estoy agradecido de que las dos partes se hayan unido para llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas y pueda volver a poner en funcionamiento una parte importante de la economía de California”.