ALas845: seguridad fronteriza entre Guatemala y México

En el análisis de ALas845 del pasado martes, conversamos sobre Seguridad Fronteriza entre Guatemala y México.

Los invitados, Iván Pérez, experto en seguridad; Napoleón Barrientos, Ministro de Gobernación; y Jorge Mario Andrino, experto en temas de seguridad.

Al inicio el titular del Mingob fue enfático en decir que no hay riesgo que ingresen grupos de narcotraficantes al país desde México.

“Puedo asegurar que estas caravanas en México no han ingresado y no ingresarán en el país. En el área fronteriza tenemos ahora 2 mil efectivos, previendo cualquier contingencia. El oficio que circula en las redes es algo tan normal, pues se generan alertas para que no sean sorprendidos los efectivos en el área”, dijo.

Pérez desvirtuó esta postura, al decir que las organizaciones criminales ya están en el territorio nacional.

“Creo que no van a pasar, porque ya están acá. Se ve que ya hay personal de ellos en la zona fronteriza. Esto se viene viendo el 20 de junio, pues 5 días antes de las elecciones un candidato fue asesinado de un comité cívico Crecer. Luego hay un atentado a la casa de la alcaldesa en Ayutla. Hay operativos que sensibiliza a que hay algo más”, indicó.

Andrino resaltó que se trata de crimen que ya operan a niveles que ignoran las fronteras, por lo los gobiernos tienen estrategias en su contra.

“Estamos hablando de crimen organizado transnacional. Los capos hacen su propia gestión para poder articularse entre ellos. Hay toda una estrategia de los gobiernos, pero no podemos dejar de ver que hay un tipo de alianzas”, aseguró.

Vea el análisis completo: