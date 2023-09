Usher estará en el Super Bowl 2024

De acuerdo a un comunicado de prensa publicado por Roc Nation y la NFL, el cantante estadounidense Usher fue el elegido para saltar al campo y encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, el cual se celebrará el domingo 11 de febrero del próximo año, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, EE.UU. El ganador del Grammy expresó que será un honor y que cumplirá uno de sus sueños, que es el aparecer en el show de este gran evento deportivo.

Usher es un cantante de R&B, el cual es conocido por ser el intérprete de una serie de éxitos. El artista ha realizado una serie de presentaciones en Las Vegas bajo el nombre “Usher – My Way The Residency”. El ganador del Grammy comenzó a ganar notoriedad de su álbum debut el cual se tituló como “Usher”. El artista ha vendido más de 80 millones de discos a nivel mundial y entre los múltiples reconocimientos que ha obtenido, destacan 8 premios Grammys. Entre sus temas más populares se encuentran éxitos como “U Got It Bad”, “U Don’t Have to Call”, “Nice & Slow”, “Dj Got Us Fallin’ In Love”, “Yeah!”, entre otros.

En el comunicado el rapero Jay-z definió a Usher como “Un artista y un showman definitivo. El cual debutó con 15 años y desde entonces, ha trazado su propio camino, el cual se ha caracterizado por su coreografía excepcional y canto impecable. Usher sabe cómo desnudar su alma”. Así mismo, Usher aseguró que “llevará un espectáculo totalmente diferente a lo que sus fanáticos están acostumbrados a ver”. Cabe destacar que Usher ya se presentó en el show de medio tiempo del Superbowl del 2011, cuando acompañó a los Black Eyed Peas para interpretar la canción “OMG”.

A pesar de que el cantante ya ha actuado en este espectáculo de medio tiempo, esta será la primera vez que lo haga como el artista protagonista del evento. El show de medio tiempo del 2022 fue comandado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Eminem. El de 2023 fue encabezado por Rihanna, que actualmente cuenta con el título de ser el espectáculo más visto de todos los tiempos de este evento deportivo. El show de medio tiempo será transmitido por la cadena CBS el próximo 11 de febrero de 2024.