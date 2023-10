Shows nocturnos regresan llenos de sarcasmo tras la huelga de guionistas

“Se siente bien estar de vuelta”, comentó el presentador de “Late Night”, Stephen Colbert, en su monólogo de apertura. “Me siento bien de volver a estar aquí con todos ustedes en el Teatro Ed Sullivan, porque después de los primeros meses de huelga, Evie (la esposa de Colbert) se negó a seguir coreando mi nombre”.

“Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último ‘Late Show'”, comentó Colbert. “Hoy hemos mirado el calendario y, si no me equivoco, creo que hemos estado fuera de antena durante 154 acusaciones [en referencia a Trump]. Ha sido un verano de locos para estar fuera [del aire]. Estuvo repleto de acontecimientos”.

El presentador de “Tonight Show”, Jimmy Fallon, también hizo algunos comentarios: “Estoy muy emocionado de estar aquí”, mencionó Fallon. “Estoy más emocionado que un tipo viendo ‘Beetlejuice’ con Lauren Boebert”.

“Estoy muy contento de que todos los guionistas hayan conseguido por fin el trato justo que se merecen. Hay que reconocerlo, sólo los guionistas se pasarían todo el verano luchando por volver a la oficina. ¿Qué queremos? Volver. No somos gente de playa'”, mencionó Fallon.

“He tenido mucho tiempo para sentarme y pensar, y me he dado cuenta de lo agradecido que estoy por todo esto y por este programa. Realmente lo estoy”, comentó Fallon. “Me encanta este trabajo, me encanta hacerlo, me encanta contar chistes, me encanta entrevistar a la gente, me encanta hacer reír. Tengo mucha suerte de tener este programa y quiero daros las gracias a todos por apoyarme y elegir tenerme en vuestras habitaciones por la noche”, continuó.

“Esto es lo que me gusta hacer y quiero hacerlo durante mucho tiempo. Gracias a nuestro equipo, a nuestro personal, nuestros guionistas están ahora de vuelta en el edificio y vamos a hacer algunos programas divertidos”, comentó Fallon.

Redacción: Marcos Maldonado