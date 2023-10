Israel asegura estar en guerra tras ataque sorpresa de Hamas

Al menos 198 palestinos murieron en Gaza este sábado y otros 1.610 resultaron heridos, dijo el Ministerio de Salud palestino en Gaza. Las muertes se producen después de que las Fuerzas de Defensa de Israel llevaran a cabo ataques en respuesta a un bombardeo de miles de cohetes hacia Israel y una incursión de combatientes de Hamas que dejó al menos 40 muertos en Israel y casi 800 heridos.

El ministerio no proporcionó un desglose sobre dónde ocurrieron las muertes y si incluyeron a militantes de Hamas o civiles en Gaza.

El comandante militar de Hamas, Muhammad Al-Deif, difundió el sábado un mensaje grabado en el que anunciaba la operación “Asalto de Al-Aqsa” y afirmaba que el grupo militante palestino había “atacado las posiciones enemigas, los aeropuertos y las posiciones militares con 5.000 cohetes”.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Richard Hecht, dijo a CNN este sábado que espera que para el final del día no haya más terroristas vivos en Israel.

“Estamos muy concentrados en ahorrar fuerzas debido a que hay combates continuos mientras hablamos, y en lidiar con estos terroristas. Con suerte, al final del día no habrá más terroristas vivos dentro de Israel”, dijo Hecht en una entrevista con CNN.

Para asegurar la zona para los civiles, las fuerzas especiales están luchando en varios lugares y los bomberos están tomando el control y limpiando algunas zonas, añadió.

Además, “decenas de miles” de reservistas israelíes han sido llamados a ayudar desde que comenzó la ofensiva a primera hora del sábado, dijo Hecht.

