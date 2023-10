Presidente Giammattei: “Ya no se tolerarán actos fuera de la ley”

En cadena nacional de esta noche, el presidente Alejandro Giammattei, aseguró que hay fondos del extranjero que financian los bloqueos en el país.

En mensaje a la nación, el mandatario aseguró que los bloqueos ya no serán tolerados pues ya no son pacíficos y señaló las pérdidas económicas y la violación de derechos.

“Fondos provenientes del extranjero fueron enviados a oenegés nacionales, de donde salieron los recursos para pago de alimentación y logística de los bloqueos. Ya solicitamos las órdenes de captura de líderes involucrados”, denunció y dijo que han existido “ataques cibernéticos” contra el Gobierno de países extranjeros.

Señala que no se está dando un golpe de estado pues los candidatos electos no han tomado el poder. “Pido a quienes incitan, a que reflexionen, pues no es así que van a poder gobernar”, añade el mandatario. Llama a dialogar y explica que los golpes de estado “quedaron en el… pic.twitter.com/fNjnYOmGFA

