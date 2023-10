Marc Guiu se convierte en el debutante más joven en anotar con el Barcelona

El joven Marc Guiu solo tardó 23 segundos en hacer historia con el Barcelona al anotar en su debut en la victoria 1-0 del equipo ante el Athletic de Bilbao. Guiu saltó al terreno de juego en el segundo tiempo y, tras recibir un pase de João Félix, batió a Unai Simón con un disparo cruzado.

Con 17 años y 291 días, se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en su debut con el Barcelona.

“No puedo respirar. Estoy disfrutando del momento, sigo volando”, declaró Guiu tras el partido. “Llevo toda la temporada trabajando duro para aprovechar las ocasiones que se presenten. Cuando vi que el portero salía de su línea, decidí disparar”, añadió.

