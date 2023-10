La vida de Matthew Perry: familia, parejas, carrera, películas y más

Matthew Perry era un actor prácticamente desconocido en 1994 cuando “Friends” estrenó en la televisión estadounidense. Pero la serie fue tan existosa que su papel como el sarcástico y entrañable Chandler Bing marcó su carrera y su vida, y lo convirtió en una celebridad.

Aunque “Friends” lo catapultó a la fama, el actor, nacido en 1969, en Massachusetts y criado en Canadá, tuvo una amplia carrera que abarca casi cuatro décadas en las que participó en una variedad de series y películas que le valieron nominaciones a los premios Emmy.

Acá un vistazo a la carrera, vida personal y más de Matthew Perry, quien murió este sábado 28 de octubre a los 54 años en su casa de Los Ángeles.

Vida personal

Perry nació en Williamstown, Massachusetts, el 19 agosto de 1969.

Su padre, John Bennett Perry, un actor estadounidense y su madre Suzanne Marie Langford, una periodista canadiense, con quien Perry se fue a vivir a Ottawa cuando era joven después de que sus padres se separaron.

Perry persiguió su pasión por el tenis y se convirtió en uno de los mejores tenistas de Canadá.

Al igual que su padre, el joven Perry también desarrolló interés en la actuación después de mudarse a Los Ángeles cuando tenía 15 años para vivir con él.

Carrera

El primer papel acreditado de Perry fue en el drama “240-Robert” en 1979. En los años 90, le siguieron otros papeles secundarios en algunas películas y series de televisión como “A Night in the Life of Jimmy Reardon” (con River Phoenix) “Second Chance” o “Beverly Hills 90210”.

En 1994, llegó “Friends”. Perry tenía 24 años cuando obtuvo el papel de Chandler Bing, según IMDB, y durante 10 años dio vida al sarcástico personaje en los más de 200 episodios que duró la serie hasta su final en 2004.

Parejas

Julia Roberts: Perry contó en su libro autobiográfico “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” que mantuvo una relación con Roberts a mediados de la década de 1990.

Perry contó en su libro autobiográfico “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” que mantuvo una relación con Roberts a mediados de la década de 1990. Molly Hurwitz: Perry comenzó a salir con la gerente literaria en 2018 y la pareja se comprometió en 2020. Terminaron su compromiso en 2021, y Perry dijo en un comunicado en ese momento: “A veces las cosas simplemente no funcionan y esta es una de ellas. Le deseo a Molly lo mejor”.

Mientras “Friends” se emitia en la televisión, Perry llegó a la pantalla grande con “Fools Rush In” (con Salma Hayek) en 1997, “Almost Heroes” de 1998 y “The Whole Nine Yards” (con Bruce Willis) de 2000.

Su papel invitado en “The West Wing” le valió dos nominaciones al Emmy en 2003 y 2004, y su protagónico en la película para la televisión “The Ron Clark Story” de 2007.

Apareció en la serie “Studio 60 on the Sunset Strip” de 2006-2007 y unos años después protagonizó al lado de Zac Efron la película de 2009 “17 again”.

Perry participó en otras series con dos de sus protragonistas de “Friends”: en un episodio de “Cougar Town”, la serie de Courtney Cox (Monica), y en uno de “Web Therapy”, que protagonizaba Lisa Kudrow (Phoebe).

En años recientes, de 2015-2015, actuó en la serie “The Odd Couple”. Y en 2021, junto con sus compañeros de reparto de “Friends”, apareció en “The Late Late Show with James Corden”.