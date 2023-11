CC suspende en definitiva amparo pedido por el TSE contra juez Fredy Orellana

La Corte de Constitucionalidad suspendió en definitiva un amparo solicitado por el Tribunal Supremo Electoral en contra del Juez Séptimo Fredy Orellana al considerar que no hay elementos que permitan continuar conociendo la petición.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron suspender en definitiva un amparo solicitado por el Tribunal Supremo Electoral con el cual pretendían revertir decisiones tomadas por el juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana.

En dicho amparo, el Tribunal advierte que el juzgador había tomado decisiones que le competen exclusivamente a este ente y por lo tanto se violaban derechos contenidos en la ley electoral y de partidos políticos.

Sin embargo, la corte establece que el acto señalado por el Tribunal, no puede ser considerado como un acto constitutivo de autoridad pues no reúne las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad que es necesario para este caso y por tal razón el pleno de magistrados no puede conocer el fondo de la petición que hace el Tribunal Supremo Electoral.

Ante tal situación y al determinarse que no se cumplen con esos requisitos, la Corte suspendió el amparo por lo que tampoco se pronuncian en el alegato formulado por el Tribunal, dejando todas las decisiones tomadas a la fecha sin ninguna variación.

Por Sergio Osegueda