Trump declara en juicio por fraude: “Esto es una caza de brujas política”

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump declaró bajo juramento este lunes en el juicio civil por fraude que se sigue contra él en Nueva York.

La demanda de US$ 250 millones presentada por la fiscalía general de Nueva York alega que Trump y sus asociados cometieron fraude en repetidas ocasiones al inflar los activos en los estados financieros para obtener mejores condiciones en préstamos inmobiliarios comerciales y pólizas de seguro.

Trump sube al estrado mientras nuevas encuestas lo sitúan por delante de Biden en los principales estados indecisos

Donald Trump ha negado las acusaciones y señalado que el caso tiene motivaciones políticas.

El caso es civil, no penal, pero amenaza los negocios de la familia Trump en Nueva York.

El testimonio de Trump este lunes será la primera oportunidad de ver cómo responde ante un interrogatorio hostil, un precursor de los cuatro juicios penales a los que se enfrenta el próximo año en su campaña para recuperar la Presidencia.

El juicio no es televisado, pero la comparecencia de Trump en el estrado de los testigos marcará posiblemente el momento de mayor perfil de su campaña presidencial de 2024, una en la que Trump ha citado repetidamente su propio peligro legal como una razón clave por la que los votantes deberían devolverle a la Casa Blanca.

¿Qué ha pasado en el testimonio de Trump este lunes? Aquí los detalles más importantes

Las primeras preguntas que los abogados de la fiscal general de Nueva York le hicieron al expresidente Donald Trump en el estrado en su juicio civil por fraude fue confirmar que él era el director presidente y presidente de la Organización Trump de 1981 a 2017, lo que llevó a una serie de preguntas para establecer cómo se constituyó el fideicomiso en el centro del juicio.

También se le preguntó por qué nombró a Allen Weisselberg como administrador del fideicomiso.

“Llevaba mucho tiempo en la empresa y era alguien en quien confiaba”, dijo Trump.

“Hizo un buen trabajo, es decir, era muy bueno en lo que hacía”.

Cuando se le preguntó si confiaba en el exdirector financiero dijo: “Lo hice, sí”.

Donald Trump dice que volvió a poner a su hijo Donald Trump Jr. a cargo de su organización en julio de 2021 porque “era impresionante en los negocios, al igual que Eric, y pensé que lo haría mientras seguía adelante con la política”.

Kevin Wallace, de la oficina de la fiscal general, preguntó a Trump qué estaba pasando en julio de 2021, y Trump señaló que estaba siendo investigado por “demócratas”.

Preguntado sobre si las investigaciones le llevaron a volver a poner a Donald Trump Jr. al frente de la empresa, Trump dice: “Creo que más bien fue por el hecho de que seguía muy metido en política”.

Los nuevos cuestionamientos en el juicio civil por fraude de este lunes se dirigieron hacia los documentos financieros en el corazón del juicio, con Donald Trump diciendo que miraba los estados financieros, y en ocasiones hacía sugerencias.

Trump dice de sus estados financieros: “Los miraría, los vería, y quizá en ocasiones tendría algunas sugerencias”.

El expresidente dice que los banqueros no prestaron mucha atención a sus estados financieros, y dice que eso va a ser parte de su defensa.

“Lo explicaremos a medida que avance este juicio. Este juicio loco avanza. Porque vamos a traer a los banqueros. Banqueros muy grandes”, dice Trump. “Ellos explicarán exactamente cuál es su proceso”.

“En realidad no eran documentos a los que los bancos prestaran mucha atención. Miraron el acuerdo”, testificó.

El expresidente Trump fue cuestionado sobre su responsabilidad en la preparación de un estado financiero de 2014, a lo que el exmandatario dijo que sí tuvo responsabilidad en cuanto a proporcionar información. “Conseguirles información, sí”, declaró.

Trump añadió entonces que si su empresa de contabilidad, Mazars, “tuviera un problema con ello, no habrían hecho la declaración”.

La fiscal general de Nueva York cuestionó a Trump sobre su responsabilidad en las declaraciones basándose en esta advertencia de la declaración: “Donald J. Trump es responsable de la preparación y presentación fiel del estado financiero de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos de América y del diseño, implementación y mantenimiento del control interno relevante para la preparación y presentación fiel del estado financiero”.

El expresidente también está aprovechando su comparecencia de este lunes para recaudar fondos.

Su campaña envió un llamado atacando el juicio como interferencia electoral, así como promocionó una encuesta reciente del New York Times y el Siena College que muestra que Trump tiene una ventaja sobre el presidente Joe Biden en una serie de enfrentamientos hipotéticos entre los votantes registrados en cuatro estados indecisos clave.

“¿Pueden creer que una vez más tengo que pasar otro día del ciclo electoral en el juzgado? Este es un nivel de interferencia electoral nunca antes visto en nuestro país”, dice el correo electrónico. “Pero incluso mientras me dirijo en estos momentos al Palacio de Justicia de Manhattan para subir al estrado como testigo inocente, ¡sigo diciéndoles que no pierdan la esperanza!”.

Cuestionan a Trump sobre el valor de Mar-a-Lago

Donald Trump dice que cree que Mar-a-Lago, su complejo turístico de Florida, vale entre US$ 1.000 y US$ 1.500 millones.

“¿Cree que a día de hoy Mar-a-Lago vale US$ 1.500 millones?”, preguntó Kevin Wallace, de la oficina de la fiscal general de Nueva York. “Creo que entre US$ 1.000 y US$ 1.500 millones”, respondió Trump.

La valoración de Mar-a-Lago ha sido una de las quejas de Trump contra el juez en el juicio, después de que este citara una tasación fiscal de Florida de US$ 18 millones para la propiedad en su decisión de que Trump, sus hijos mayores de edad y su empresa cometieron un fraude “persistente y reiterado”.

Wallace preguntó a Trump si aprobaba tasar Mar-a-Lago como si fuera a venderse a un particular como residente. “¿Lo aprobé en esto? No lo sé”, dijo Trump.

Trump respondió: “No recuerdo eso, no” cuando se le preguntó si dijo explícitamente al ex director financiero de la Organización Trump Allen Weisselberg o al exejecutivo de la Organización Trump Jeff McConney que valoraran la propiedad de esa manera.

Wallace confrontó a Trump con una escritura de 2002 de derechos de desarrollo que muestra que Trump cedió su derecho a utilizar la propiedad como otra cosa que no fuera un club social.

Trump hizo un largo inciso sobre Mar-a-Lago cuando Wallace le preguntó por la imposibilidad de utilizarlo como algo más que un club social.

“No me importa dejarlo como club. De hecho, si alguien lo quisiera, lo más inteligente sería tener un club y tener un socio, que sería el que vive en el club. Pero es mucho más valioso, y lo demostraremos en dos semanas o cinco semanas o nueve semanas o lo que sea que esto vaya, que su mayor valor es usarlo como club”, dijo Trump.

Trump arremete contra la fiscal general de Nueva York y el juez

Los últimos 45 minutos de testimonio transcurrieron en su mayor parte sin sobresaltos, pero en los últimos minutos el expresidente Donald Trump ha intensificado su retórica política.

“¿Qué está pasando aquí, cómo puede estar pasando una cosa así? Es vergonzoso”, dijo Trump tras ser preguntado por la evaluación de la propiedad de Mar-a-Lago, dirigiendo su atención a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

“Esto es una caza de brujas política y creo que debería avergonzarse de sí misma”, dijo Trump.

Trump también volvió a criticar al juez Arthur Engoron por el dictamen emitido antes del juicio según el cual Trump cometió fraude.

“Me llamó fraudulento y no sabía nada de mí”, dijo Trump en referencia al juez.

“Lea mi opinión quizás o por primera vez”, replicó el juez.

“Creo que es fraudulenta la decisión”, dijo Trump. “El fraude es de la corte, no mío”.

Tras la perorata, el ayudante de la fiscal general, Kevin Wallace, preguntó: ” ¿Terminó?”. “Terminé”, respondió Trump.