Liberan al padre del futbolista colombiano Luis Díaz

Luego de 12 días en cautiverio, el padre del futbolista Luis Díaz fue entregado por sus secuestradores a una comisión Humanitaria de delegados de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, según confirmó la Conferencia Episcopal de Colombia en X, antes Twitter.

La entrega se produjo en un lugar no especificado del departamento de La Guajira, en el norte de Colombia en la frontera con Venezuela, según confirmó a CNN una fuente con acceso al operativo.

Desde las primeras horas de la mañana de este jueves, los integrantes de la misión humanitaria llegaron al aeropuerto Alfonso López de Valledupar, departamento de Cesar, y de ahí partieron en helicóptero hacia el lugar donde finalmente recibieron a Luis Manuel Díaz que permanecía en poder de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), añadió la fuente.

El Liverpool, minutos antes de disputar el partido de Europa League contra el Toulouse, publicó un mensaje en X en el que celebraba el regreso “sano y salvo” del padre del colombiano.

El padre de Díaz fue secuestrado el 28 de octubre en la localidad de Barrancas, departamento de La Guajira, en el norte de Colombia. Los delincuentes lo abordaron en su vehículo cuando se desplazaba por las calles en compañía de su esposa Cilenis Marulanda, quien fue liberada horas después por la presión de las autoridades en la persecución de los secuestradores.

El jugador del Liverpool de Inglaterra, tras marcar el gol del empate contra el equipo Luton Town, dejó ver el domingo un mensaje en su camiseta que decía: “Libertad para papá”. Posteriormente, en su cuenta en la red social X, (antes Twitter), dijo: “Este gol es por la libertad de mi padre y de todos los secuestrados de mi país”.

Primeras palabras en Libertad de Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz. Qué alegría tan grande. Ojalá todos los secuestrados puedan regresar. Y que los secuestradores del ELN paguen por el crimen. Hoy todos somos Lucho Díaz, todos somos Luis Manuel Díaz pic.twitter.com/9bUbxFsdPH — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 9, 2023

El martes, tras haberse comprometido a la liberación de Díaz, el ELN manifestó que ese operativo no había podido realizarse por presencia de tropas del ejército y la policía en la zona. El Ministerio de Defensa dio la orden de retirar a la fuerza pública de la zona en donde era buscado el padre del futbolista y desde ese momento el Gobierno manifestó, a través de Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con el grupo guerrillero, que ya no había excusas para no liberar al padre de Díaz, quien también es uno de los jugadores más destacados de la selección de fútbol de mayores de Colombia.

El pasado viernes, en una declaración a medios de comunicación en Washington, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, responsabilizó a esa guerrilla por lo que le pueda pasar al señor Díaz en cautiverio. “El ELN es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz, ha hecho un acto que va contra del mismo proceso de paz”, afirmó.

Actualmente el Gobierno de Colombia adelanta un proceso de paz con ese grupo armado ilegal y está vigente un cese del fuego bilateral.

Defensoría del Pueblo pide la liberación de todos los rehenes en el país

La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó la liberación de todos los rehenes en el país tras la liberación de Luis Manuel Díaz.

En un comunicado de este jueves, esta dependencia solicitó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a “todos los grupos armados ilegales y criminales” la liberación de todas las personas que actualmente mantienen cautivas”.

Luis Manuel Díaz desciende de un helicóptero después de su liberación en el aeropuerto Alfonso López de Valledupar, Colombia, el 9 de noviembre de 2023. Crédito: STRINGER/AFP vía Getty Images

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que “comparte la alegría” por la liberación del padre de Díaz y destacó el “importante papel desempeñado por las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, que facilitaron la liberación del señor Díaz”.

El Defensor del Pueblo aseguró que su despacho colaboró con la liberación del Sr. Díaz y agregó que seguirán apoyando cualquier misión para la liberación de otras personas que están retenidas por grupos armados.

Según la Defensoría del Pueblo, 79 personas han sido secuestradas en Colombia durante 2023.

Naciones Unidas hizo parte del operativo de liberación

La ONU informó que su misión política en Colombia trabajó en estrecha colaboración con el Gobierno de Colombia, la Iglesia católica y el ELN para liberar al padre del futbolista.

“Estuvimos involucrados en su entrega del ELN a su libertad”, dijo el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, a Caitlin Hu de CNN. “Nosotros, junto con la iglesia, estábamos a cargo de las operaciones reales, así que utilizamos nuestros helicópteros y nuestros aviones”.

Dujarric agregó que Luis Manuel Díaz fue trasladado a una de las oficinas regionales de la ONU en Valledupar, donde se reunió con su familia.

“Allí estaba el jefe de la misión política de la ONU, Carlos Ruiz Massieu”, dijo. “Y estaban con la familia. Hablamos con ellos hace unos minutos. Informaron que el padre de Luis Díaz se encontraba -gracias a Dios- en buen estado de salud física”.