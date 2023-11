Daniela Beltranena es condenada en caso Cooptación del Estado al aceptar cargos

El Juzgado de Mayor Riesgo B procedió a condenar a la ex diputada Daniela Beltranena luego que esta decidiera acogerse a la ley de aceptación de cargos dentro del caso Cooptación del Estado, donde se ganaron dos delitos.

Con esta declaración, la ex diputada y ex asistente de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, Daniela Beltranena decidió adoptar a la ley de aceptación de cargos y así declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, dentro del caso Cooptación del Estado.

En su declaración, Beltranena comenta como fueron entregados los regalos al ex presidente Otto Pérez Molina, los cuales según la tesis del Ministerio Público fueron obtenidos con fondos ilícitos y posteriormente se le dieron apariencia de legalidad al momento de regalárselos al ex mandatario.

Finalmente, tras las peticiones tanto de la fiscalía como de la defensa, la juez de mayor riesgo B, Eva Recinos procedió a dictar sentencia en su contra.

Se espera que este viernes se lleve a cabo la audiencia de reparación digna para que se conozca cual es el monto con el que Beltranena debe resarcir al estado de Guatemala por su actuar ilícito.

Por Sergio Osegueda