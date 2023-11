Tupac Shakur podría ganar un premio Grammy

El rapero que nació en Nueva York en 1971 y que fue asesinado en Las Vegas en 1996, mejor conocido cómo “Tupac Shakur”, podría estar próximo a ganar un premio Grammy tras casi 30 años de su muerte. Recientemente se dio a conocer que Tupac fue nominado junto a otros 2 artistas fallecidos en la categoría de “Mejor Película Musical” de los premios Grammy que se celebrarán el domingo 4 de febrero del 2024.

El rapero recibió la nominación debido a la serie documental que consta de 5 capítulos y que se titula “Dear Mama”. El nombre del proyecto es el mismo que lleva una canción que lanzó el artista en el año de 1995. La producción fue dirigida por Allen Hughes y explora diversas facetas de la vida de Tupac, cómo de su madre que fue una activista y que se identificaba como Afeni Shakur. La serie puede visualizarse a través de la plataforma de streaming de Hulu.

En la categoría de “Mejor Película Musical”, Tupac compite contra otros dos artistas fallecidos como lo son David Bowie con la producción “Moonage Daydream” y el cantante Little Richard con “I Am Everything”. Cabe destacar que ambos artistas previamente mencionados fallecieron por causas relacionadas con el cáncer, Bowie lo murió en 2016 y Richard en 2020. Otros de los nominados en esta categoría son Lewis Capaldi por “How I´m Feeling Now” y Kendrick Lamar por “Live From Paris, the Big Steppers Tour”.

De acuerdo con la Academia de la Grabación, el Grammy en la categoría de la “Mejor Película Musical” se destina para las producciones de conciertos, actuaciones o documentales de carácter musical. El galardón se otorga al artista, el director y el productor del video. La nominación a Tupac Shakur llega posterior a que el caso por su muerte volvió a tomar relevancia, luego de que Duane Keith Davis, mejor conocido como “Keffe D” fuera arrestado por el asesinato del rapero. La captura de Keffe D quien se declaró inocente de los cargos por los que se le imputa, llega luego de varias décadas en que varias personas han exigido a las autoridades la captura de quién terminó con la vida del artista estadounidense. Shakur murió un 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas, Nevada, tras recibir varios disparos.