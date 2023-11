Javier Nuñez: “En el mes de octubre Guatemala tuvo una inflación mensual del 1.27%”.

El domingo 19 de noviembre del 2023, en el análisis de a las 8:45 p.m. se abordó el tema “Perspectivas Económicas de Guatemala para el mes de diciembre 2023 y enero 2024. En el programa estuvieron cómo invitados: el economista, consultor internacional y ex Ministro de Economía, Luis Velásquez; El economista mexicano y presidente del Consejo Consultivo del ICE, Javier Nuñez; El Gerente Económico del Banco de Guatemala, Johny Gramajo. Los encargados de dirigir el panel de analistas fueron: María Inés Rivera y Carlos Hoffman. A continuación los momentos más destacados del análisis.

Javier Milei obtuvo la victoria en las elecciones argentinas

El ex Ministro de Economía Luis Velásquez declaró que ” Me parece que el pueblo argentina ya llegó a un hartazgo de los gobiernos con tintes socialistas que prácticamente siguieron las políticas que se implementaron desde los años 40, muchas políticas sociales, el creer que el estado lo va hacer todo, limitar la libertad y entonces ahora llega Javier Milei. Desde lo personal coincido en varios temas, la libertad, la vida, la propiedad privada, el estado de derecho y por supuesto crear las condiciones necesarias. El presidente electo Milei tiene grandes retos, la macroeconomía no se come, pero si da de comer y las condiciones macroeconómicas si analizamos todas las variables de argentina en este momento, definitivamente están dentro de las peores a nivel mundial”.

El economista mexicano Javier Nuñez expresó que “Es una victoria significativa, porque representa un rompimiento con muchos años de peronismo en sus distintas versiones; viene a marcar y a reforzar la tendencia de lo que ha ocurrido en América Latina durante los últimos años cuando ha habido elecciones y ha venido a presentarse la posibilidad de continuar con el mismo grupo u optar por una alternativa. Leía yo hace algunas horas, que de 20 procesos electorales en América Latina, en 19 de ellos el grupo gobernante no ha podido retener su continuidad”.

En que indicadores económicos tuvieron impacto los bloqueos del mes de octubre

El ex Ministro de economía Luis Velásquez afirma que “Es muy importante que todos los ciudadanos en todos los sectores comprendamos muy bien lo que significa la economía. Y no estoy hablando de la economía pública, sino estoy hablando de la generación de empleo, inversiones y oportunidades. Si hacemos una cuenta aproximadamente, lo que yo contabilizo es que se perdieron cerca de $250 millones de dólares por día, ahí estaríamos hablando mas o menos de unos 2,000 millones de quetzales diarios y si eso lo multiplicáramos por dieciséis, estaríamos hablando mas o menos de $4 mil millones de dólares que se perdieron”.

La evaluación de la pérdida interna y externa del comercio en Guatemala

El economista mexicano Javier Nuñez declaró que “Yo creo que el fenómeno del cierre todavía es muy reciente y no tenemos datos suficientes para hacer una evaluación cuantitativa precisa del efecto interno y del efecto externo. Sin embargo, empiezan a salir unos datos que empiezan a dar cierta luz. Y me quiero referir a dos de ellos. El primero por el lado de la inflación, ya el Banco de Guatemala publicó las cifras más recientes del mes de octubre, el paro empezó la primera semana de octubre. En el mes de octubre Guatemala tuvo una inflación mensual de 1.27%. Y deje decir que desde el mes de julio del año pasado, del año 2022, en el que el país sufrió de un proceso inflacionario muy agudo, la cifra mensual no había excedido del 1% sino hasta ahora en el mes de octubre. Con lo cual parece ser si la tendencia se mantiene, es probable que la inflación guatemalteca pudiera ubicarse al cierre del año en un nivel cercano al 5.8%. Lo cual está muy lejos de las metas que originalmente se habían dado”.

Expectativas que hay entorno al crecimiento económico de Guatemala

El Gerente Económico del Banco de Guatemala, Johny Gramajo, informa que “En realidad la economía guatemalteca hasta septiembre de acuerdo con índice mensual de la actividad económica había venido sobre desempeñándose respecto a la estimación central de crecimiento que es 3.5%. Teníamos un crecimiento acumulado de 3.8%, eso quiere decir que el sobre desempeño al que me refería fue un 3 veces más el punto porcentual por arriba del valor central estimado. Venimos de un proceso de aceleración luego de la subida fuerte que tuvimos en crecimiento en la pandemia, en 2021 crecimos en un 8%, nos desaceleramos como se había previsto a 4.1% en 2022 y lo que estima el Banco Central que regresemos al potencial de 3.5% en 2023”.