Comisión Pesquisidora encargada del Antejuicio a Javier Maldonado reanudó audiencias de liberación

El trámite de Antejuicio en contra del Ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, continúa su curso legal en el Congreso de la República, y para esta ocasión, la Comisión que tiene a su cargo el expediente, conversó con las autoridades de Covial, quienes son los responsables de saldar las deudas por temas de consultoría de trabajos y mantenimiento en carretera.

En tal sentido, detallaron que el pago no se ha hecho, porque todavía hay algunos trámites administrativos que no han sido resueltos y por esa razón, a pesar que ya existe una sentencia de pago, no han podido hacer el pago respectivo, argumentaron.

Por otra parte, el Presidente de la Comisión Walter Félix, expresó que más bien parece que “no quieren entender”, que ya existe una sentencia para efectuar el pago y no han querido justificarlo en el presupuesto para efectuarlo, por lo cual consideran que es una negligencia del titular de esta cartera.

Al mismo tiempo, durante esta última reunión, el Ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, hizo llegar un oficio a los miembros de la Comisión Pesquisidora, solicitando un espacio para ser escuchado, a pesar que estaba citado el pasado lunes para rendir un informe, pero no se presentó.

El Diputado que preside la Comisión manifestó que se le va reprogramar su audiencia para el próximo lunes 27 de noviembre.

Para este miércoles han citados el contralor general de cuentas, Frank Bode Fuentes, al igual que el Ministro de Finanzas, Edwin Martínez, para seguir profundizar sobre el tema.

Además continúa en pie elaborar el próximo martes 28 de diciembre el informe circunstanciado que será entregado al pleno del congreso en donde se detalle si recomiendan o no, retirarle la inmunidad al Ministro, Javier Maldonado.

Redacción: Bryan Choy