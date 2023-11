Pesquisidora resuelve no citar a presidenta del TSE y magistrados suplentes tras aclaración de la CC

Luego de alegatos, diferencias e inconformidades y tras no llegar a llegar a un acuerdo, la Comisión Pesquisidora del Congreso, no pudo conversar con los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y ahora deberán esperar hasta el próximo lunes.

Un nuevo día de trabajo se desarrolló por la Comisión Pesquisidora que analiza el Antejuicio en contra del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, fue un día totalmente desperdiciado para la Comisión, debido a que no se logra avanzar, ni tampoco lograron ponerse de acuerdo.

El Pleno de Magistrados del TSE, fue citado para este jueves ante los miembros de la Comisión para exponer sus argumentos y ser escuchados sobre las acusaciones que fundamenta la denuncia que busca retirarles la inmunidad.

Pero en horas de la mañana, el Pleno de Magistrados envió un oficio a la Comisión Pesquisidora excusándose que aún no habían sido escuchados los demandantes que no se presentarán a la audiencia de liberación, porque consideraban que no eran los procedimientos legales correspondientes.

Luego, el Diputado Douglas Rivero, propuso que se les hiciera un llamado a los Magistrados y se presentarán a la audiencia, ya que no aceptaban esa carta enviada y ya se había fijado la sesión para escucharlos a ellos.

La propuesta se sometió a votación y fue aprobada por mayoría, por lo que fueron notificados de inmediato para hacerse presentes ante la Comisión Pesquisidora.

Minutos más tardes, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, acudieron al Palacio Legislativo, explicando que ellos habían enviado una carta para aplazar la audiencia esto debido a que a su criterio no era lógico que se escuchará primero ellos y después a la parte demandante.

En el caso de la Magistrada Presidente, Blanca Alfaro, señaló que en Guatemala hay cosas que no tienen explicación, agregando que el Ministerio Público fue claro en indicar que ella no podía ser citada, pero de igual forma la Comisión Pesquisidora le hizo el llamado.

A pesar de todo, existieron algunas inconformidades entre los miembros de la Comisión, y decidieron aplazar la audiencia hasta las 14:00 horas, por lo que se solicitó a los legisladores regresar por la tarde.

Llegada la hora, los Magistrados regresaron, al igual que los integrantes de la Comisión, pero de nuevo hubieron diferencias, por una aclaratoria que envió la Corte de constitucionalidad sobre el Amparo Provisional otorgado a cuatro Magistrados.

Por lo que la Comisión Pesquisidora decidió volver a citar a los Magistrados del TSE para el próximo lunes 27 de noviembre a las 15:00 horas. Y se les informó que podían retirarse del Palacio Legislativo. A lo cual, la Magistrada Presidente solicitó respeto a la ley.

Luego de todo este día de discusiones de analizar el el informe enviado por la CC, el Presidente de la Comisión Pesquisidora, Julio Montano, detalló que ya no se va citar a la Magistrada Presidente Blanca Alfaro, ni a los Magistrados Suplentes, a quienes se les otorgó el amparo, sin embargo, los demás profesionales si están obligados a presentarse el próximo lunes.

Para este viernes se espera una jornada larga para los miembros de la Comisión, debido a que de acuerdo al cronograma modificado a las 7:00 horas estarán recibiendo a los demandantes del caso y posteriormente a las autoridades del Sindicato del TSE, el departamento de informática y la empresa Datasys.

Por Bryan Choy