Confirman a juez para conocer proceso contra exfiscal Stuardo Campo

La Sala Segunda de Apelaciones rechazó la recusación presentada por la Fundación Contra El Terrorismo y confirmó a la juez Marjorie Azpuru como la encargada de conocer el proceso contra el ex fiscal Stuardo Campo.

Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones rechazaron la recusación presentada por la Fundación contra El Terrorismo en contra de la juez B del juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Marjorie Azpuru, al considerar que no se cumplen los preceptos de ley para que la juzgadora no conozca el proceso en contra del ex fiscal Stuardo Campo.

En este caso, la fundación aseguraba que Azpuru podría tener un conflicto de interés ya que esta había sostenido con anterioridad una relación sentimental con el abogado Juan Francisco Solorzano Foppa, quien mantiene una relación de enemistad con la fundación quien funge como querellante adhesivo dentro de la investigación contra el exfiscal, por lo que afirmaban que eso era una causal para dudar de su imparcialidad.

Sin embargo, la sala determinó que este no era motivo para separarla, pues es una persona ajena al proceso y no existe ningún grado de relación como lo establece la ley, por lo que no se separa a la juzgadora del caso.

Se espera que la carpeta retorne a manos del juzgado para que entonces la juez Azpurú siga conociendo el proceso y fije fecha para llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia y definir si Campo debe o no enfrentar juicio por supuestamente haber solicitado la orden de captura de una persona que no estaba vinculada al caso Alfa Siete.

Por Sergio Osegueda