CC rechaza apelación de Aldo Dávila y mantiene inmunidad de presidente Giammattei

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron una apelación planteada por el diputado Aldo Dávila con la que buscaba revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia de haber rechazado una solicitud de antejuicio que presentó contra el presidente de la república, Alejandro Giammattei.

De acuerdo con lo señalado por Dávila, el parlamentario buscaba que se le retirará la inmunidad al mandatario para que fuera investigado por la supuesta adquisición anómala de las vacunas Sputnik V y así se aclarara como se dio la compra de los inmunizadores contra Covid-19 en 2020, sin embargo la Corte determinó que la Suprema si había fallado correctamente al no aceptar su alegato.

Según se explica en la resolución, en su momento la Corte Suprema de Justicia no aceptó la petición ya que Dávila no argumentó debidamente su alegato y no habían suficientes elementos que hicieran creer que ameritara seguir con el trámite de la solicitud de antejuicio, ante esta situación el diputado indicó al Tribuna Constitucional, que no había razón para rechazar su solicitud pues con anterioridad los magistrados de la suprema si habían aceptado otras peticiones con menos argumentación, pero el alegato tampoco fue aceptado.

Con esta decisión, se confirma la decisión de no continuar con el trámite de la petición de antejuicio con lo que no habría un motivo para investigar al presidente de la república.

Por Sergio Osegueda