Condenan a ex diputado Ferdy Elías por recibir coimas para construcción de hospital en Quiché

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal condenó al ex diputado Ferdy Elías al encontrar culpable de haber intentado presionar al ex ministro de salud Carlos Soto para que de forma anómala diera luz verde a la construcción de un hospital en Ixcán, Quiché.

Luego de escuchar a todas las partes, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal encontró culpable de dos delitos al ex diputado Ferdy Elías y decidió emitir condena de prisión en su contra.

Según la determinación de la jueza, Elías es responsable de haber cometido el delito de cohecho pasivo por haber recibido coimas para así presionar al ex ministro de salud Carlos Soto y así procurar la construcción de forma anómala de un hospital para Ixcán, Quiché, misma acción. que le llevó a cometer el delito de tráfico de influencias.

Por tal razón, se le impuso una pena de 5 años de prisión por el delito de cohecho pasivo y de 2 años y 6 meses por el delito de tráfico de influencias para un total de 7 años y medio de cárcel.

Así también la juez no accedió a la petición de reparación digna, pues aunque este cometió los delitos ya mencionados, finalmente el hospital no se construyó, por lo que no se generó un daño al erario público.

Por Sergio Osegueda